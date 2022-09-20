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Bir anda ayağa kalkıp uçağın camlarını tekmelemeye başladı! Diğer yolcular ne yapacağını şaşırdı

20.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peşaver’den Dubai’ya hareket eden bir yolcu uçağından diğer yolcuları şaşkına çeviren anlar yaşandı. Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait PK-283 sefer sayılı uçakta kabin memurlarıyla tartışmaya başlayan bir yolcu bir anda ayağa kalktı ve camları tekmelemeye başladı.

Bir anda ayağa kalkıp uçağın camlarını tekmelemeye başladı! Diğer yolcular ne yapacağını şaşırdı

İsmi açıklanmayan bir yolcu Peşaver’den Dubai’ya hareket eden bir yolcu uçağında adeta kaosa neden oldu. Pakistan haber sitesi Dawn’ın haberine göre yolcu ilk olarak uçağın koridoruna oturarak sesli bir şekilde dua okudu. Ardından ise kabin memurlarının emniyet kemerini takmasını ve yerine oturmasını istemesi üzerine onlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden adam koltukları yumrukladı. Kabin memurlarının sakinleştirmeye çalıştığı adam bir anda ayağa kalkarak çıplak ayaklarıyla uçağın camlarını tekmeledi.

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KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

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İsmi açıklanmayan yolcuyla birlikte seyahat eden 160 yolcu büyük panik yaşadı. Yolcunun şiddete başvurması üzerine kabin ekibi onu fiziksel olarak durdurmak zorunda kaldı. Dubai hava trafiğiyle temasa geçen kabin görevlileri yolcunun güvenlikle birlikte uçaktan indirilmesini ve ülkesine iade edilmesini talep etti.

PIA sözcüsü Abdullah Khan, The National'a yaptığı açıklamada, “Kontrol kontuarlarından ve güvenlikten geçerken oldukça iyi görünüyordu. Dönüş bileti vardı ve Dubai’ye ziyaret vizesiyle gidiyordu. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra yüksek sesle ezan okumaya başladı. Namaz kıldığını söyledi ancak uçak ekibi onun oturmasını isteyince uçağın camını tekmeledi. Aklı başında olmadığı çok belli oldu. Ve böyle bir durumda olduğu ve şiddete başvurduğu için kurallara göre koltuğuna bağlandı." ifadelerini kullandı.

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ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

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Güvenlik görevlileri yolcuyu uçak Dubai’ye indikten sonra havalimanında gözaltına aldı. Adam, uçak Dubai'ye vardığında tutuklandı ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geri gönderildi. Adamın Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışan babasını görmek için Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki Mardan kentindeki evinden Dubai'ye gittiği ifade edildi. Babası, sınır dışı edildiğinde Pakistan'a geri dönerken ona eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dubai uçak peşaver
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