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Bir Annenin Günahı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Annenin Günahı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

05.11.2020 02:55 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı 1. bölümden yeni fragman yayınlandı. Bir Annenin Günahı'nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor. Peki Bir Annenin Günahı dizisi konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölümden yeni fragman.

Limon Yapım/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı'nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.

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Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi.

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BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor.
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