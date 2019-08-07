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Bir ayda 8 hırsızlık olayına karışan Ebru tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kardeşi Şeyma U.

Bir ayda 8 hırsızlık olayına karışan Ebru tutuklandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kardeşi Şeyma U. (17) ile hırsızlık için girdikleri evde polis tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan Ebru U.(19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ebru U.'nun 1 ayda 8 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.
Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı sakinleri, 2 gün önce komşularının evine tanımadıkları 2 kişinin girdiğini fark edip, polise haber verdi. Adrese gelen polis, eve hırsızlık için giren Ebru ve Şeyma U. kardeşleri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kardeşlerin üzerinde bin 50 TL, 50 dolar ve 60 euro ile kapı açmak için kullandıkları 2 tornavida bulundu. Kız kardeşlerin 2 ve 3 Ağustos günleri de aynı mahallede 3 ayrı eve girerek, 20 bin 888 TL değerinde altın ve 3 bin TL çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan kardeşlerden Ebru U.'nun İstanbul'dan Kayseri'ye geldiği ve 1 ayda 8 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ebru U. tutuklanırken, Şeyma U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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