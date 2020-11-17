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Bir Başkadır'ın Gülbin'i Tülin Özen: Ülke politikaları...

17.11.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Bir Başkadır'ın Gülbin'i Tülin Özen: Ülke politikaları...

'Bir Başkadır' yayınlandığı gündem beri gündemde en üst sıralarda... Dizide iki kız kardeşten biri olan 'Gülbin' karakterini canlandıran Tülin Özen yaptığı açıklamada "Hepimiz birbirimizi seviyoruz, asıl karşı çıkılması gereken şey bunun unutturulmaya çalışılması olmalı" dedi.

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Netflix Türkiye’nin yeni orijinal dizisi 'Bir Başkadır'ın dikkat çeken oyuncularından Tülin Özen açıklamalarıyla gündem oldu.

Dizide iki kız kardeşten biri olan 'Gülbin' karakterini canlandıran Tülin Özen, T24'ten Heja Bozyel'in "Dizide iki kız kardeş arasında yaşananlar aslında Türkiye'de yaşanan hikâye... Böyle yapımlar nihayet yapılabildiğine göre kız kardeşler arasındaki kutuplaşma da bir noktada bitebilir mi?" sorusuna "Biz birbirimizi seviyoruz, bunu unuttuk bence... Birbirimizi sevmediğimizi itiraf ettiğimiz anlar yaşadık, şimdi geri dönüyoruz, sevgisiz olmayacak çünkü..." yanıtını verdi.

'HEPİMİZ BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ'

Özen açıklamasında şunları söyledi: "Hepimiz birbirimizi seviyoruz, asıl karşı çıkılması gereken şey bunun unutturulmaya çalışılması olmalı. Herkesin buna niyetlendiği bir süreçten de geçtiğini de gördük. Tabii bunlar politik de hikâyeler. Biz toplumsal olarak bunu talep ediyor da olsak, ülke politikaları böyle şeyleri yönlendiriyor. Bizim bunu daha çok talep ediyor bir noktada durmamız gerek. Orada da barışma ve iletişime geçmek durumunda kalabiliyoruz.

Dizi dertleşme adına güzel bir örnek ama ne kadar çaresiz bir yerde kalındığını da gösteriyor. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, asıl karşı çıkılması gereken şey bunun unutturulmaya çalışılması olmalı. Biz birbirimizi seviyoruz, bunu unuttuk bence... Birbirimizi sevmediğimizi itiraf ettiğimiz anlar yaşadık, şimdi geri dönüyoruz, sevgisiz olmayacak çünkü."

Bir Başkadır'a Tülin Özen'in yatak sahnesi damga vurdu!Bir Başkadır'a Tülin Özen'in yatak sahnesi damga vurdu!

'Gülbin' karakterini canlandıran Tülin Özen'in dizideki iddialı sahneleri dikkat çekmişti.


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