Bir çıplaklık vakası daha! Arabasından inip sokak ortasında pantolonunu indirerek çırılçıplak basketbol oynadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kadın evinin önünde iş yerine gitmek için servis beklediği sırada sokak ortasında çırılçıplak basketbol oynayan bir adamla tartışma yaşadı. Kocası Daniel Velasco’ya durumu anlatmak için koşarak evine dönen kadın ve eşi güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde adamı tespit etmeyi başardı. Yerel televizyon kanalı KHOU’ya konuşan Velasco, “Karım büyük bir korku içinde evine gerdi döndü. Anlattıklarından sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye karar verdik. Gördüklerimize inanmadık” dedi.

GARİP DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Çırılçıplak dolaşarak çiftin evinin bahçesine doğru yaklaşan adam yol kenarına gelerek önce tuvaletini yaptı ardından ise kendi arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade ederek adamı her yerde aradıklarını söyledi.