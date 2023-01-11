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Bir çıplaklık vakası daha! Arabasından inip sokak ortasında pantolonunu indirerek çırılçıplak basketbol oynadı

11.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston şehrinde Daniel Velasco isimli bir adam karısının işe gitmek için evden çıktıktan kısa bir süre sonra ağlayarak geri geldiğini söyledi. Genç kadın sokak ortasında pantolonunu çıkartarak çırılçıplak basketbol oynayan adamı uyardığı için kendisini tehdit ettiğini kocasına anlattı. Olaya şahit olan kadın ve kocası durumu polise bildirdiklerini dile getirdi.

Bir çıplaklık vakası daha! Arabasından inip sokak ortasında pantolonunu indirerek çırılçıplak basketbol oynadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kadın evinin önünde iş yerine gitmek için servis beklediği sırada sokak ortasında çırılçıplak basketbol oynayan bir adamla tartışma yaşadı. Kocası Daniel Velasco’ya durumu anlatmak için koşarak evine dönen kadın ve eşi güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde adamı tespit etmeyi başardı. Yerel televizyon kanalı KHOU’ya konuşan Velasco, “Karım büyük bir korku içinde evine gerdi döndü. Anlattıklarından sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye karar verdik. Gördüklerimize inanmadık” dedi.

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Çırılçıplak dolaşarak çiftin evinin bahçesine doğru yaklaşan adam yol kenarına gelerek önce tuvaletini yaptı ardından ise kendi arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ifade ederek adamı her yerde aradıklarını söyledi.

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Amerika çırılçıplak

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