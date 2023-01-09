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  4. Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Çıplak fotoğrafları yasak ilişkiyi ifşa etti... “Tek kurbanı değilmiş”

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Çıplak fotoğrafları yasak ilişkiyi ifşa etti... “Tek kurbanı değilmiş”

09.01.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde 40 yaşındaki Kacey Davenport isimli bir öğretmen öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla tutuklandı. Okuldaki bir öğrenciyle birkaç aydır devam eden ilişkisi gönderdiği çıplak fotoğraflarla ortaya çıkan öğretmenin diğer öğrencilerle de benzer ilişkiler kurduğu belirtildi.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Çıplak fotoğrafları yasak ilişkiyi ifşa etti... “Tek kurbanı değilmiş”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde görev yapan 40 yaşındaki bir öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı. İfadesine başvurulan öğretmen ve öğrencinin telefonlarından birbirlerine gönderdikleri cinsel içerikli mesajlar ile çıplak fotoğraflar ortaya çıktı. Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen Davenport’un diğer öğrencilerle de benzer ilişkiler içinde olduğu tespit edildi.

“TEK KURBAN DEĞİLMİŞ”

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Kacey Davenport’un tutuklanmasının ardından okulda yapılan incelemede öğretmenin reşit olmaya kişilere yasaklı madde tedarik ettiği ve öğrencileriyle uygunsuz davranışlar içine girdiği ortaya çıktı. Yerel haber servisi WITN’in haberine göre, olayı araştıran Frank Mitcehell, “Eylemlerin okulun içinde yaşanmadığını tespit ettik. Birkaç ay boyunca okul dışındaki zamanlarda devam ettiğini biliyoruz. Tek kurbanı değilmiş. Diğer öğrencilerle de yakın temaslarda bulunmuş” ifadelerini paylaştı.

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