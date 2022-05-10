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Bir devir sona erdi! Apple duyurdu: Artık üretilmeyecek

10.05.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji firması Apple Inc, yaptığı açıklamayla bir devrin sona erdiğini resmen duyurdu. Bir dönemin en popüler taşınabilir müzik cihazlarından olan iPod'ın üretiminin durdurulduğu bildirildi.

Bir devir sona erdi! Apple duyurdu: Artık üretilmeyecek

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, yaptığı açıklamada, iPod'un son modeli iPod touch'ın artık üretilmeyeceğini, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.

TAŞINABİLİR MÜZİK CİHAZLARI ÇAĞININ SONU

Firmanın bu kararı, 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken, Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.

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En son 2019'da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu.

İlk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen ve iPhone'a daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu. (AA)

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Apple
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