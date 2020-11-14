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Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

14.11.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Kariyerinde yaklaşık 68 film bulunan bir dönemin efsane erotik film yıldızı Zerrin Egeliler, bir neslin en gözde oyuncuları arasındaydı. O dönemlerde rol aldığı yetişkin içerikli filmler sonrasında çıplaklıktan nefret ettiğini ve cinsel ilişkiden iğrendiğini belirten Zerrin Egeliler, şimdi Bursa'da mütevazı bir hayat yaşıyor.

Zerrin Egeliler, 70'li yılların erotik filmlerinin en ünlü oyuncularından biriydi.

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Şöhretinin zirvesine 1978 yılında ulaştı.

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Egeliler, bir yıl içinde 37 film çekerek rekor kırdı.

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Egeliler hiç porno filmde oynamadığını söylediği bir röportajında şöyle konuşmuştu:

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"Ben hiç porno yapmadım... Fakat, ne olursa olsun yaptığım filmlerden sonra seksten iğrendim.

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Her adamla öpüşülür mü? Çıplaklıktan nefret ettim... Seks yıldızı oldum ama, yüzümle bakışımla da şey ettim...Efemera_20150121115053_86013_12 Tabii vücudumu da gösterdim, ben hiç beğenmem vücudumu fakat seyirci tuttu..."

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Egeliler daha sonra oyunculuğu bırakarak Köşk Gazinosu'nun sahibi Fahri Balcı ile evlenip Bursa'ya yerleşti.

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Uzun yıllardır Bursa'da yaşayan Egeliler, en son eşi Fahri Balcı'nın cenazesinde ortaya çıktı.

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