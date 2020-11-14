Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Zerrin Egeliler, 70'li yılların erotik filmlerinin en ünlü oyuncularından biriydi.

Şöhretinin zirvesine 1978 yılında ulaştı.

Egeliler, bir yıl içinde 37 film çekerek rekor kırdı.

Egeliler hiç porno filmde oynamadığını söylediği bir röportajında şöyle konuşmuştu:



"Ben hiç porno yapmadım... Fakat, ne olursa olsun yaptığım filmlerden sonra seksten iğrendim.

Her adamla öpüşülür mü? Çıplaklıktan nefret ettim... Seks yıldızı oldum ama, yüzümle bakışımla da şey ettim... Tabii vücudumu da gösterdim, ben hiç beğenmem vücudumu fakat seyirci tuttu..."

Egeliler daha sonra oyunculuğu bırakarak Köşk Gazinosu'nun sahibi Fahri Balcı ile evlenip Bursa'ya yerleşti.



Uzun yıllardır Bursa'da yaşayan Egeliler, en son eşi Fahri Balcı'nın cenazesinde ortaya çıktı.



