Bir dönem interneti kasıp kavuran ‘Yan bakan Chloe’ büyüdü! İşte son hali...

2013 yılının Eylül ayında henüz 2 yaşında olan Chloe Clem ve annesi Disneyland’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak bu seyahat küçük kızın bir internet fenomeni haline gelmesine yol açtı. Şu anda 10 yaşında olan Chloe Clem’in annesi iki kızının Disneyland süprizine verdiği tepkiyi videoya çekti ve internete yükledi. İki kardeşten Lily Disneyland sürprizi karşısında ağlamaya başladı ve o dönemde 2 yaşında olan Chloe ise sonrasında internette meşhur olan yandan bakışını attı. Video 20 milyondan fazla izlenirken Chloe’nin tepkisi internette sansasyon yarattı. Birkaç hafta içinde sosyal medya kullanıcıları Chloe’yi ‘internetin kraliçesi ve tanrıçası’ olarak ilan etti. Görüntü o zamandan beri endişelerini dile getiren herkes için popüler bir emoji haline geldi.

YAN BAKAN CHLOE’İN SON HALİ

İnternetin küçük fenomenlerinden biri olarak kabul edilen Chloe aradan geçen 8 yılda büyüdü. Şimdilerde 10 yaşında olan popüler isim ‘yan bakışı’ sayesinde Instagram hesabında 531 bin takipçiye sahip. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullan Chloe sık sık Instagram’dan viral olan bakışına dair capsleri paylaşıyor.



