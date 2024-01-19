Bir döneme damga vuran modellerdendi... Kate Upton son haliyle yıllara meydan okuyor

2018 yılında erkek dergsi Maxim’in “Dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci olan Kate Upton gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Upton son haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

ABD’li model Kate Upton 2017 yılında Amerikalı Beyzbol oyuncusu Justin Verlander ile dünya evine girdi. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat tercih eden ünlü modelin son paylaşımlarına yorum yağdı.

Kızının doğumundan sonra tüm dikkatini ve zamanını kızına ayırmaya karar veren Kate Upton adeta yıllara meydan okuyor.

Ünlü modelin son haline sosyal medyada; 'Her zaman çok güzel', 'Harika görünüyorsun', 'Yıllara meydan okuyor', 'İnanılmaz görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.









