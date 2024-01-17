Bu fiyatlar bir daha gelmez! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabıları indirime girdi

Kış; soğuğa doyduğumuz, olumsuz hava şartlarıyla mücadele ettiğimiz, kimileri için "E yeter artık, yaz gelsin" dedirten kimileri içinse heyecan verici bir mevsim. Kıştan nefret ediyor ya da ona bayılıyor olun fark etmez; zorlu hava koşullarına uygun bir çift ayakkabıya, bota bu dönem mutlaka ihtiyacınız var! Ayaklarınızı sudan koruyacak, ıslak ve kaygan zeminlerde kaymanızı önleyecek bir ayakkabı seçimi bu mevsimde çok önemli. Kışın en zorlu koşullarda maksimum performans sağlayan, güvenli ve rahat adımlar atmanıza yardımcı olan Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılarıyla henüz tanışmadıysanız Amazon Günün Fırsatları kapsamında birçok modelin indirimde olduğunu belirtelim. Kalite ve dayanıklılığın yanı sıra tasarım açısından da göz alıcı modellerle kendinizi hem şık hem de güvende hissetmeye ne dersiniz? İşte hem kışın hem de yazın tercih edebileceğiniz, sizin için seçtiğimiz indirimdeki modeller!

Adidas Terrex serisinin öne çıkan özellikleri

Terrex serisi Adidas'ın outdoor severlere yönelik çıkardığı dayanıklı ve performans odaklı ayakkabı, giyim ve aksesuarları içeren bir koleksiyonudur. Hem yaz hem de kış için üretilen modellere sahip olan Terrex serisi; dağcılık, trekking, koşu, yürüyüş ve diğer outdoor aktiviteleri için tasarlanır. Seriyi özel kılan özellikler şunlardır;

Dayanıklılık: Terrex ürünleri, dayanıklı malzemelerden üretilir ve zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanır. Su geçirmezlik, darbelere ve aşınmaya karşı koruma sunar.

Konfor: Terrex ayakkabılar konforlu ve destekleyici bir deneyim sunmak için ergonomik tasarımlara sahiptir. Yastıklama, ayak rahatlığı ve yorgunluğunu azaltmak için önemli bir faktördür.

Traction: Terrex dış tabanlarının çoğunda, özellikle Continental™ lastik kullanılır. Bu sayede mükemmel tutuş ve çekiş sağlanır, zorlu arazide bile güvenli adımlar atılabilir.

Nefes Alabilirlik: Terrex ürünleri, genellikle nefes alabilir özelliklere sahip malzemeler kullanır. Bu, aşırı terleme ve nem birikimini azaltarak ayakların serin ve kuru kalmasını sağlar.

Çevre Dostu: Adidas, Terrex serisinde çevre dostu malzemelerin kullanımına önem verir. Geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı ürünler sunmayı hedefler.

1. Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı; Stealth® kauçuk dış tabanı sayesinde mükemmel tutuş ve kaymazlık sunar. Climbing Zone teknolojisi, sert yüzeylerde üstün tutuş ve kontrol sağlar. OrthoLite® tabanı, ultra konforlu hissetmenize yardımcı olur. Yürüyüşten tırmanışa kadar birçok outdoor etkinlikte kullanılabilen ayakkabının hava akışını artırmak için tasarlanmış üst kısmı ayaklarınızın nefes almasını imkan tanır. Koruyucu TPU kaplamalar, ayak ve ayakkabıyı darbelere karşı korurken mükemmel denge sağlayan EVA teknolojisi güvenli adımlarla ilerlemenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Muazzam bir ürün, ilk aldık bedeni küçük geldi, Amazon'a yazdım hemen değiştirdiler. Yeni gelen tam oldu, harika ötesi çok beğendim. Teşekkür ederim, çok hızlı teslimat."

"Çok şık ayakkabı bence. Bir numara büyük aldım neredeyse. Yine de çok iyi güzel görünümlü. Tavsiye ederim."

2. Adidas Terrex Swift R2 MID GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Swift R2 MID GTX Yürüyüş Ayakkabısı, Gore-Tex® membranıyla su geçirmez. Hafif ve dayanıklı malzemelerden üretildii için ayakta ağırlık yapmaz. Yüksek bilek desteği ve stabilite için orta boy bilek yapısına sahiptir. TRAXION™ dış tabanı, üstün tutuş ve çekiş; EVA orta tabanı yastıklama ve konfor sağlar. Speed lacing sistemine sahip olan ayakkabı, hızlı ve kolay bağlama imkanı sunar. Şık ve sportif tasarımı, yürüyüşlerde ve outdoor etkinliklerde tarzınıza uyum sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kargo süreci 2 hafta olarak görünüyordu fakat bir hafta içinde elime ulaştı. Kargo kısmı sorunsuzdu. Ayakkabı da beklediğin gibi yanları biraz sıkıyor ama kullandıkça açılacaktır, tam numara alabilirsiniz."

"Eşim için aldık, çok beğendik, çok kaliteli duruyor, çok da sıcak hissediyor giyince. Bu fiyata çok iyi bir alışveriş oldu."

3. Adidas TERREX SOULSTRIDE W Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX SOULSTRIDE W Outdoor Ayakkabı'nın Boost teknolojisi ile üretilmiş orta tabanı, enerji dönüşümü sağlayarak konforlu adımlar atmanızı sağlar. Çeşitli outdoor etkinliklerde kullanıma uygun olan bu model, şık ve modern tasarımı, performans ve tarzı bir araya getirir. Traxion kauçuk dış tabanı, Protective TPU toe cap özelliği, OrthoLite® tabanı, su geçirmez özelliğiyle öne çıkan ayakkabı, kullanıcıların tam not alan Terrex modellerinden biri.

4. Adidas TERREX VOYAGER 21 W Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX VOYAGER 21 W Outdoor Ayakkabı, Hafif ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlar. Boost teknolojisi kullanılarak üretilen ayakkabı yüksek enerji dönüşü ve uzun süreli konfor sunar. Continental™ kauçuk tabanı, kaymaz ve yüksek tutuş sağlar. Climacool teknolojisi ayakların mevcut sıcaklığını korumasına yardımcı olur. OrthoLite® tabanlık, konfor ve destek sunar. Hızlı kuruyan ve nefes alabilir yapısı sayesinde su geçirmezlik ve dayanıklılık sağlayan ayakkabıda yastıklama ve stabilite sağlamak üzere Formotion teknolojisi kullanılır.

5. Adidas TERREX SOULSTRIDE Outdoor Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam beden ve kalitesi harika. Kesinlikle tavsiye ederim."

"Ürün çok güzel ve orijinal. Tam numaranızı alabilirsiniz."

6. Adidas TERREX TRACEROCKER 2 Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX TRACEROCKER 2 Outdoor Ayakkabı'nın TRAXION kauçuk dış tabanı, kaymaz ve yüksek tutuş sağlarken Adaptive Traxion teknolojisi her türlü zeminde mükemmel çekiş ve denge sunar. Hafif ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan ayakkabının EVA orta tabanı, TPU kaplamaları ile özel olarak tasarlanmış OrthoLite® tabanı mevcuttur. Hızlı kuruyan ve su geçirmezlik özelliğiyle ayakkabı, outdoor etkinlikler ve günlük kullanım için uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabılar çok güzel. Fakat bir numara büyük almakta fayda var 43 giyiyorum 43,5 aldım olmadı."

"Çok rahat ve şık."

7. Adidas TERREX VOYAGER 21 Outdoor Ayakkabı



Continental™ kauçuk tabanıyla kaygan zeminlerden ultra yüksek performans gösteren Adidas TERREX VOYAGER 21 Outdoor Ayakkabı, Climacool teknolojisi sayesinde ayakların serin kalmasını sağlar. Formotion teknolojisi, hareket halindeyken hafif ve dengeli hissetmenize yardımcı olur. Özel olarak tasarlanmış bilek desteği bileği korur. Su geçirmezlik ve dayanıklılık gibi özellikleriyle hem outdoor etkinliklerde hem de günlük kullanımda vazgeçilmeziniz olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu spor ayakkabıların giyilmesi kolay ve hafif yürüyüşlerde çok iyi. Günlük kullanım için de kullanılabilir."

"Giymesi ve çıkarması kolay, uyumu iyi ve Adidas'ın sert bir hissi vardı, ancak bunu yumuşak ve giymesi rahat olduğu için satın aldım."

8. Adidas TERREX TRAILMAKER W Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX TRAILMAKER W Outdoor Ayakkabı, yüksek performanslı trail koşusu için özel olarak tasarlanır. Kontrolü artırmak için sentetik kaplamalarla desteklenen ayakkabı, OrthoLite® tabanlığa sahiptir. Boost teknolojisi kullanılarak üretilen Terrex Traılmaker uzun süreli konfor sağlar. Pro-Moderator özelliği ayak bileği desteği ve stabilite sunar. TPU burun koruması, darbelere karşı ek koruma sağlar.

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