Notebook, akıllı saat, kahve makinesi ve dahası! 19 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Notebooktan yazıcıya, kulaklıktan akıllı saate, elektrik süpürgesinden televizyona, çatal kaşık bıçak takımından valize, bebek ürünlerinden oyuncaklara; saymakla bitmeyecek kadar çok ürün BİM'in 19 Ocak 2024 Perşembe Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda sizleri bekliyor. Bu hafta da elektronikten modaya, ev yaşama kadar birçok kategoride uygun fiyatlı ürünleri alışveriş severlerle buluşturan BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

Toz torbasız elektrikli süpürge, filtre kahve makinesi, akıllı saat ve dahası!

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung akıllı telefonlar Günün Fırsat ürünü olarak indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Seçili Lenovo notebook ve tabletlerin fiyatı düştü! Avantajlı fiyatlarla satışta olan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak Bose kulaklık ve hoparlörlerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

HP bilgisayar modelleri de indirimde! Buraya tıklayarak indirimlerifırsatları görebilirsiniz.

Ve mutfağınızı güzelleştirecek, her evin ihtiyacı mutfak gereçleri...

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Bir kez alıp bir ömür kullanacağınız Zwilling mutfak ürünlerinin fiyatlarına bakın! Buradan ürünleri görebilirsiniz.

Her ihtiyaca uygun mutfak gereçleri Oxo'da ve şimdi indirimli fiyatlarla satışta! Buraya tıklayarak keşfetmeye ne dersiniz?

Kalitesiyle öne çıkan TAÇ mutfak ve sofra ürünlerindeki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

ABS valizlerin fiyatlarına bakın



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Çocuklarınız bu oyuncaklara bayılacak



Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

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