HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Notebook, akıllı saat, kahve makinesi ve dahası! 19 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Notebook, akıllı saat, kahve makinesi ve dahası! 19 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.01.2024 17:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen markaların kaliteli ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşmak isterseniz BİM'in 19 Ocak 2024 tarihli Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. BİM'in bu haftaki aktüel indirim kataloğunda herkesin ihtiyacına uygun ürünler yer alıyor ve indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 19 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri!

Notebook, akıllı saat, kahve makinesi ve dahası! 19 Ocak BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri

Notebooktan yazıcıya, kulaklıktan akıllı saate, elektrik süpürgesinden televizyona, çatal kaşık bıçak takımından valize, bebek ürünlerinden oyuncaklara; saymakla bitmeyecek kadar çok ürün BİM'in 19 Ocak 2024 Perşembe Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda sizleri bekliyor. Bu hafta da elektronikten modaya, ev yaşama kadar birçok kategoride uygun fiyatlı ürünleri alışveriş severlerle buluşturan BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu
Teknoloji tutkunlarının radarına giren A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Samsung Galaxy Z Fold5'i inceledik Teknoloji tutkunlarının radarına giren A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Samsung Galaxy Z Fold5'i inceledik

Toz torbasız elektrikli süpürge, filtre kahve makinesi, akıllı saat ve dahası!

elektronik

küçükelektronik

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung akıllı telefonlar Günün Fırsat ürünü olarak indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Seçili Lenovo notebook ve tabletlerin fiyatı düştü! Avantajlı fiyatlarla satışta olan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Müzik keyfinizi arşa çıkaracak Bose kulaklık ve hoparlörlerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

HP bilgisayar modelleri de indirimde! Buraya tıklayarak indirimlerifırsatları görebilirsiniz.

Ve mutfağınızı güzelleştirecek, her evin ihtiyacı mutfak gereçleri...

öutfak

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Bir kez alıp bir ömür kullanacağınız Zwilling mutfak ürünlerinin fiyatlarına bakın! Buradan ürünleri görebilirsiniz.

Her ihtiyaca uygun mutfak gereçleri Oxo'da ve şimdi indirimli fiyatlarla satışta! Buraya tıklayarak keşfetmeye ne dersiniz?

Kalitesiyle öne çıkan TAÇ mutfak ve sofra ürünlerindeki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

ABS valizlerin fiyatlarına bakın

valizprstikl
Sizin için valiz kategorisinde seçtiklerimiz

Bir kez alıp bir ömür kullanacağınız Samsonite valizlerin fiyatları düştü! Ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Pierre Cardin ve Benetton valizlerdeki indirimleri buraya tıklayarak keşfedin.

Fiyat performans ürünü Cambridge Polo Club valizler de indirimde, buradan ulaşabilirsiniz.

Bebeğinizin ihtiyacı olan tüm ürünler burada!

bebek
Sizin için bebek/çocuk kategorisinde seçtiklerimiz

Sleepy&Baby Turco bebek bezleri ve ıslak mendillerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Prima bebek bezleri de indirimde! Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Biberonlar, emzikler ve daha pek çok üründe indirim devam ediyor! Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Maxi-Cosi oto koltukları ve bebek arabalarının fiyatları düştü, ürünler burada!

Çocuklarınız bu oyuncaklara bayılacak

oyuncal
Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklarınızın motor becerilerini geliştirecek, onlara keyifli boş zaman eğlencesi sunacak LEGO setleri indirimde! Buradan ulaşabilirsiniz.

1000 parçalı puzzlelar, bilim setleri ve dahası... İndirimdeki ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Melissa and Doug oyuncakları da indirime girdi! Buraya tıklayarak keşfedebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

 Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

 Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

 Su geçirmez, hafif, rahat... Çok satanlarda zirvede üstelik indirimde

Su geçirmez, hafif, rahat... Çok satanlarda zirvede üstelik indirimde

 Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki modelini kaçırmayın

Rahat ve tarz bir bot arıyorsanız Camper'ın indirimdeki modelini kaçırmayın

 Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim de bu hafta bim cuma aktüel
İş birliği İçerikleri
Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör
Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

Güçlü bir tarza sahip olanların vazgeçilmezi Harley Davidson bot modelleri

Güçlü bir tarza sahip olanların vazgeçilmezi Harley Davidson bot modelleri

Minik dostunuzun seveceği oyuncaklar

Minik dostunuzun seveceği oyuncaklar

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Tümünü Gör
Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kocaeli'de öğrencisine hakaret edip darp etmişti! Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili karar

Öğrencisine hakaret edip darp etmişti! Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili karar

AK Partililer linç edip istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

AK Partililer istifaya zorlamıştı! Erdoğan büyükşehir adayı yaptı

Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

Hava sıcaklıkları sert düşüyor! Meteoroloji ve Valilik uyardı, Bakan il il açıkladı, AKOM saat verdi... İstanbullular dikkat

Sokak ortasında katletmişti! Mahkemede şok sözler: 'Namus ne zamandan beri kadın cinayeti olmuş?'

Mahkemede şok sözler: 'Namus ne zamandan beri kadın cinayeti?'

Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeğinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Bebeğinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Ekrem İmamoğlu'ndan rüşvet operasyonu tepkisi! 'Böyle çok ses getirsin diye...'

Rüşvet operasyonu için sert tepki! 'Böyle çok ses getirsin diye...'

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.