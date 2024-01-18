HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji tutkunlarının radarına giren A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Samsung Galaxy Z Fold5'i inceledik

Teknoloji tutkunlarının radarına giren A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Samsung Galaxy Z Fold5'i inceledik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.01.2024 16:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101'in 18 Ocak Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. Elektronikten modaya, farklı kategorilerde onlarca ürünün yer aldığı katalogta Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z Fold5 model akıllı telefonu, teknoloji severlerin gözünden kaçmadı. İndirimli fiyatıyla kataloğu süsleyen yüksek teknoloji ürünü akıllı telefonu sizin için inceledik.

Teknoloji tutkunlarının radarına giren A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Samsung Galaxy Z Fold5'i inceledik

Her hafta perşembe günleri yayınlanan A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu, bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla alışveriş severlerle buluşturan kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında elektronik kategorisine ait ürünler yer alıyor. Bu hafta teknoloji meraklılarının radarına giren ürünlerden biri de Samsung Galaxy Z Fold5 oldu. a101.com.tr İnternete Özel Aldın Aldın fırsatları kapsamında 18 Ocak Perşembe tarihinden itibaren satışta olan ürünle ilgili tüm detaylar yazımızda!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

18 Ocak 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu duyurmuştuk!

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Katalogtaki ilgi çeken ürünlerden biri de Samsung Galaxy Z Fold5 Akıllı Telefon oldu!

elektronik

Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z Fold5; tasarımı ve teknolojik özellikleriyle çokça dikkat çekiyor. Piyasadaki satış fiyatlarına karşın Katalog'ta uygun fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı cep telefonunun özellikleri merak konusu oldu. Biz de sizin için kullanıcıların yorumlarının da olduğu detaylı bir inceleme hazırladık.

Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM, 256 GB Hafıza, Buz Mavisi (Samsung Türkiye Garantili)

Adsız tasarım - 2024-01-18T160155.049

Öne çıkan özellikler

  • Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z Fold5, telefonunuzu açtığınızda 7,6 inç büyüklüğünde bir tablet ekran sunar.

  • Samsung Galaxy Z Fold5, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Bu, çoklu görevler yaparken ve büyük boyutlu dosyaları saklarken yüksek performans sağlar. Ayrıca, daha fazla uygulama ve medya içeriği depolamanıza olanak tanır.

  • Tek bir ekranda üç pencereyi yöneterek yayın yapmanıza, gezinmenize olanak tanıyan cihaz, 12 kadar pencereyi açık tutabilen görev çubuğu ile uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilmenize imkan tanır. Daha da fazla üretkenlik için S Pen ile birlikte kullanılabilir.

  • Cihaz, güçlü bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 888 veya Samsung Exynos 2100 ile güçlendirilmiştir. Bu sayede oyunlar ve yoğun işlemler gibi yüksek performans gerektiren görevleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

  • Galaxy Z Fold5, 4400 mAh pil kapasitesine ve hızlı şarj özelliğine sahip. Bu da daha uzun süre dayanmasını ve daha hızlı şarj edilmesini sağlar; 73 saate kadar dinleme, 21 saate kadar izleme imkanı sunar.

  • Cihazın arka tarafında üçlü bir kamera sistemi bulunur: 12 MP geniş açılı bir ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı bir kamera ve 12 MP telefoto bir kamera. Bu sayede yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir ve 4K video kaydedebilirsiniz.

  • Galaxy Z Fold5, Android 11 işletim sistemiyle çalışır ve Samsung'un One UI arayüzünü kullanır. Ayrıca, cihazda parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma ve NFC gibi özellikler de bulunur.

  • 30x Space Zoom8, Çift Önizleme ve Expert RAW özelliklerini iki ekranlı form faktörü ile birleştirilen kamera sistemiyle yepyeni bir seviyede çekim, yeniden çekim, yakınlaştırma ve düzenleme yapmanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Katlanabilir ekranın kullanım deneyimi çok etkileyici ve pratik."

  • "Performansı oldukça iyi, çoklu görevlerde veya yoğun uygulamalar kullanılırken bile takılma yaşanmıyor. Kamera kalitesi de yüksek, harika fotoğraflar çekiyor."

  • "Pil ömrü biraz daha uzun olabilirdi."

  • "Fiyatı biraz yüksek, ama katlanabilir ekran teknolojisi nedeniyle beklenen bir durum."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

Kullananlar "İyi ki aldım" diyor! Columbia markalı montlar, ayakkabılar, polarlar indirimde

 Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

 Su geçirmez, hafif, rahat... Çok satanlarda zirvede üstelik indirimde

Su geçirmez, hafif, rahat... Çok satanlarda zirvede üstelik indirimde

 Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

 Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

 Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung akıllı telefonlar galaxy z fold 3 samsung katlanır telefon
İş birliği İçerikleri
Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör
Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Konfor, dayanıklılık, tarz! Adidas'ın Terrex serisi ayakkabılar indirime girdi

Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

Güçlü bir tarza sahip olanların vazgeçilmezi Harley Davidson bot modelleri

Güçlü bir tarza sahip olanların vazgeçilmezi Harley Davidson bot modelleri

Minik dostunuzun seveceği oyuncaklar

Minik dostunuzun seveceği oyuncaklar

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Tümünü Gör
Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Hayatınızı kolaylaştıracak 250 TL altı pratik ürünler burada!

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Kışın su geçirmez bot şart! Camper ayakkabı Günün Fırsat ürünü

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Yüksek kalite, düşük fiyat! Jack&Jones boxer setlerinde indirim başladı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Stanley termoslar geliyor! İşte 18 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Yediden yetmişe herkesin favorisi efsane CAT bot modelleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Karne hediyesi bekleyen çocuğunuza alabileceğiniz hediyeler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Alper Gezeravcı'ya 'kanka'sından zor görev: Bunu o da beklemiyordu! Türkiye'nin ilk astronotunun sürprizine inanamadılar

Türkiye'nin ilk astronotuna en zor görev 'kanka'sından!

Bill Gates, yapay zeka açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti! 20'nci yüzyılın başından örnek verdi

Bill Gates'ten yapay zeka açıklaması: 20'nci yüzyılın başından örnek verdi

Türkiye'nin uzay macerasına saatler kaldı! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı bu gece uzaya çıkacak: İşte ilk görevleri!

Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor!

Elon Musk, Tesla'nın insansı robotunu paylaştı! "Optimus tişört katlıyor"

Elon Musk'ın paylaşımı dünyada gündem oldu! Tesla'nın insansı robotu bu defa o işi yaptı

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışık fırçalı ve sessiz Greenote Süpürge'yi inceledik

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

NASA'nın Ay'a gönderdiği "Peregrine" adlı uzay aracında sorun çıktı! "Bir anormallik meydana geldi" diyerek açıklama yaptılar

Ay yolculuğuna çıkmıştı! NASA beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Bir anormallik meydana geldi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.