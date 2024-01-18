Teknoloji tutkunlarının radarına giren A101 Aldın Aldın Kataloğu'ndaki Samsung Galaxy Z Fold5'i inceledik

Her hafta perşembe günleri yayınlanan A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu, bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünleri avantajlı fiyatlarla alışveriş severlerle buluşturan kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında elektronik kategorisine ait ürünler yer alıyor. Bu hafta teknoloji meraklılarının radarına giren ürünlerden biri de Samsung Galaxy Z Fold5 oldu. a101.com.tr İnternete Özel Aldın Aldın fırsatları kapsamında 18 Ocak Perşembe tarihinden itibaren satışta olan ürünle ilgili tüm detaylar yazımızda!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

18 Ocak 2024 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu duyurmuştuk!

Katalogtaki ilgi çeken ürünlerden biri de Samsung Galaxy Z Fold5 Akıllı Telefon oldu!

Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z Fold5; tasarımı ve teknolojik özellikleriyle çokça dikkat çekiyor. Piyasadaki satış fiyatlarına karşın Katalog'ta uygun fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı cep telefonunun özellikleri merak konusu oldu. Biz de sizin için kullanıcıların yorumlarının da olduğu detaylı bir inceleme hazırladık.

Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM, 256 GB Hafıza, Buz Mavisi (Samsung Türkiye Garantili)

Öne çıkan özellikler

Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisine sahip Galaxy Z Fold5, telefonunuzu açtığınızda 7,6 inç büyüklüğünde bir tablet ekran sunar.

Samsung Galaxy Z Fold5, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Bu, çoklu görevler yaparken ve büyük boyutlu dosyaları saklarken yüksek performans sağlar. Ayrıca, daha fazla uygulama ve medya içeriği depolamanıza olanak tanır.

Tek bir ekranda üç pencereyi yöneterek yayın yapmanıza, gezinmenize olanak tanıyan cihaz, 12 kadar pencereyi açık tutabilen görev çubuğu ile uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilmenize imkan tanır. Daha da fazla üretkenlik için S Pen ile birlikte kullanılabilir.

Cihaz, güçlü bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 888 veya Samsung Exynos 2100 ile güçlendirilmiştir. Bu sayede oyunlar ve yoğun işlemler gibi yüksek performans gerektiren görevleri kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

Galaxy Z Fold5, 4400 mAh pil kapasitesine ve hızlı şarj özelliğine sahip. Bu da daha uzun süre dayanmasını ve daha hızlı şarj edilmesini sağlar; 73 saate kadar dinleme, 21 saate kadar izleme imkanı sunar.

Cihazın arka tarafında üçlü bir kamera sistemi bulunur: 12 MP geniş açılı bir ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı bir kamera ve 12 MP telefoto bir kamera. Bu sayede yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir ve 4K video kaydedebilirsiniz.

Galaxy Z Fold5, Android 11 işletim sistemiyle çalışır ve Samsung'un One UI arayüzünü kullanır. Ayrıca, cihazda parmak izi tarayıcısı, yüz tanıma ve NFC gibi özellikler de bulunur.

30x Space Zoom8, Çift Önizleme ve Expert RAW özelliklerini iki ekranlı form faktörü ile birleştirilen kamera sistemiyle yepyeni bir seviyede çekim, yeniden çekim, yakınlaştırma ve düzenleme yapmanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Katlanabilir ekranın kullanım deneyimi çok etkileyici ve pratik."

"Performansı oldukça iyi, çoklu görevlerde veya yoğun uygulamalar kullanılırken bile takılma yaşanmıyor. Kamera kalitesi de yüksek, harika fotoğraflar çekiyor."

"Pil ömrü biraz daha uzun olabilirdi."

"Fiyatı biraz yüksek, ama katlanabilir ekran teknolojisi nedeniyle beklenen bir durum."

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