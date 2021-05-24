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Bir döneme damgasını vurmuştu, NFT olarak satıldı! Dudak uçuklatan fiyat

24.05.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran "Charlie bit my finger" (Charlie parmağımı ısırdı) videosu NFT olarak satışa sunuldu. Videonun arkasındaki aile, orijinal viral videoyu yapılan açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata sattı.

Bir döneme damgasını vurmuştu, NFT olarak satıldı! Dudak uçuklatan fiyat

NFT satışları son zamanların fazlasıyla dikkat çekiyor. Yakın zamanda ülkemizden bazı isimlerin de NFT olarak eserlerini sattığını gördük. Değiştirilemez Token anlamına gelen NFT akımına son olarak internetin viral haline gelen içerikleri de katılmaya başlamıştı.

Örneğin, yine internette viral haline gelen yangın çıkan bir evin önünde gülümseyen bir kızın görseli de NFT açık artırmasında 473 bin dolara satılmıştı. Şimdi ise internet aleminin en dikkat çeken videolarından biri olan "Charlie bit my finger" (Charlie parmağımı ısırdı) NFT akımına katıldı.

VİRAL VİDEOYA DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Charlie bit my finger videosu, videonun sahibi olan aile tarafından NFT olarak satışa çıkartıldı. Yapılan açık artırmada, NFT video 760 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Aile web sitesinde, açık artırmayı kazanan kişinin Harry ve Charlie ile videonun parodisini çekeceğini yazdı.

Charlie bit my finger-1

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AİLEDEN SİLME SÖZÜ

Üç yaşındaki Harry Davies-Carr'ın bir yaşındaki Charlie Davies-Carr'ın ağzına parmağını soktuğu anları yansıtan video, 2007'de yayınlandı ve YouTube'da 880 milyondan fazla kez görüntülendi. Aile, şimdi ise satışın sona ermesinin ardından videoyu sosyal platformdan silme sözü verdi. Yani "Charlie bit my finger" videosunu orijinal hali satışın kesinleşmesinden sonra YouTube'dan kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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