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Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

DİZİ HABERLERİ  | 26.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Birçok dizisinin ve programının biteceği iddiaları ile gündeme gelen Star TV'de bir final daha mı yaşanacak? Mesut Yar, Posta'daki köşesinde bir dizinin daha final yapabileceğini yazdı. Peki Star Tv'nin hangi dizisi final yapıyor? İşte detaylar...

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Gün geçmiyor ki bir final haberi gelmesin. Star TV ekranlarında yayınlanan o dizinin final yapmak ihtimalinin olduğu iddia edildi. Yaz aylarında olmamıza rağmen bir çok final haberi geliyor, bunlardan biri yine Star TV'den geldi.

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Star TV’de yayınlanan ve Türk-Rus ortak yapımı olan Kalbimin Sultanı dizisi, bir türlü istenen reytinglere ulaşamadı. Dizinin akıbeti tam olarak netleşmese de Nefes Nefese dizisinin yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte Kalbimin Sultanı dizisiyle aynı güne denk gelmesi durumu açığa çıkardı. Mesut Yar, Posta’daki köşesinde Kalbimin Sultanı için bakın neler söyledi:

“Sultan düştü mü? Nefes Nefese” (Star TV) 1 Ağustos’ta başlıyor. Bu artık sürpriz değil. Şu anda yayın gününde “Kalbimin Sultanı” isimli dizi yer alıyor… Dizinin akıbeti de böylece belli oldu. “Kalbimin Sultanı” uluslararası düzeyde çekilen bir dizi olarak bizim ekranda kendine yeterli izleyiciyi toparlayamadı…

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Diziye yapılan büyük yatırımlar ve pazar açılarının genişliği konusunu daha önce yazmıştık. Ama mesele tam olarak bununla bitmiyor işte. Seyircinin de içselleştirmesi lazım…

Projenin başka ülkelerin prime time diliminde yayınlanacağını düşünürsek kendine başka bir ekran bulması gerekebilir, bir. Ya da yerel pazardan kopup dünya pazarı için çekimlerine devam edebilir, iki…

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Hangi ihtimal olursa olsun, herkes için hayırlı olsun!”

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
millet bıktı osmanlı dizilerinden tutsaydı kralı olan fsm dizisi tutadı çetin tekindor ve kenan imirzalı nın dizisi tutardı
Bıktık şu osmanlı hayranlığından Türklük unutturulup osmanlı hayranı yaratılıyor Ne için Meshepcilik için Araplaşmak için Yettiniz be abdulhamittiki türklük oranı birde 1 değil öğrenin Çünkü ta fatihin annesinden itibaren bizans kanı karışmış padişah dediğiniz mahluklara Ögerenin sonra konuşun
Osmanlı da Genç Osman a kadar Türk kelimesi geçmez. Türkmen gençler savaştırılıp devşirme yeniçeri lere para dağıtılıyordu. Türkmen lere kuru toprak devşiririklere altın.
bence de doğru tespit.erken final yapmalı
Star tv izlemiyorum ki dizisini izleyeceğim
Ya saçma sapan, senaryosu bir birine benzeyen bir çok dizi var, kardeşim milletin ne izleyeceğini çözemiyorsunuz sonra da 5-6 hafta da final yapıyorsunuz.
öffff yetmez mi artık bu tip diziler, isteyen açsın tarih kitabı okusun hem daha hatasız bilgi sahibi olur. bir de alavere dalaveresi bol diziler de çok sıktı. dizide birbirlerine bir şey açıklayacaklar 1 sezon boyunca bakışıp bakışıp söyleyemiyorlar. o onun karısını, bu şunun kocasını ayartacak diye 500 tane entrika falan gerçekten baydı artık. gerçek hayatta insanlar söylemek istediklerini pat diye hiç beklemeden söyler, bunu herkese sorun bu cevabı verir. o yüzden bu kadar bunalımda olan toplumumuza, bu kadar kötülük dolu entrikalar empoze etmeyi bırakın da daha iç açıcı diziler yapın ltf.
Böyle bir dizi mi vardı? İnsanların vakitlerini çalan bir çok saçmalık var. Bırakın izlemeyi final verdiğini bile haberlerden görüyorum. O da haberleri takip ettiğim için görüyorum.
Osmanlı dizilerinin de suyu çıktı artık. Her şey tadında güzel. Cılkını çıkarmasanız olmaz yani. O biçim Fatih Sultan'ı izletmediniz bu mu izlenecek..
Ben erkek olarak dizi izlemem.Ancak bu dizi hem abartılı değil,hem de tarihsel gerçekleri dikkat çekecek şekilde vermiş.En önemlisi halen de devam eden türklerle rusların hiç bir zaman düşman olmadıkları,bu ara bozma İŞİNİ GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BATI DÜNYASIN PLANLADIĞI GERÇEĞİ.
birkaç kez izledim kaliteli ahlaklı bir dizi kanal d de oynasaydı reyting yapardı .
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