Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Gün geçmiyor ki bir final haberi gelmesin. Star TV ekranlarında yayınlanan o dizinin final yapmak ihtimalinin olduğu iddia edildi. Yaz aylarında olmamıza rağmen bir çok final haberi geliyor, bunlardan biri yine Star TV'den geldi.

Star TV’de yayınlanan ve Türk-Rus ortak yapımı olan Kalbimin Sultanı dizisi, bir türlü istenen reytinglere ulaşamadı. Dizinin akıbeti tam olarak netleşmese de Nefes Nefese dizisinin yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte Kalbimin Sultanı dizisiyle aynı güne denk gelmesi durumu açığa çıkardı. Mesut Yar, Posta’daki köşesinde Kalbimin Sultanı için bakın neler söyledi:

“Sultan düştü mü? Nefes Nefese” (Star TV) 1 Ağustos’ta başlıyor. Bu artık sürpriz değil. Şu anda yayın gününde “Kalbimin Sultanı” isimli dizi yer alıyor… Dizinin akıbeti de böylece belli oldu. “Kalbimin Sultanı” uluslararası düzeyde çekilen bir dizi olarak bizim ekranda kendine yeterli izleyiciyi toparlayamadı…

Diziye yapılan büyük yatırımlar ve pazar açılarının genişliği konusunu daha önce yazmıştık. Ama mesele tam olarak bununla bitmiyor işte. Seyircinin de içselleştirmesi lazım…

Projenin başka ülkelerin prime time diliminde yayınlanacağını düşünürsek kendine başka bir ekran bulması gerekebilir, bir. Ya da yerel pazardan kopup dünya pazarı için çekimlerine devam edebilir, iki…

Hangi ihtimal olursa olsun, herkes için hayırlı olsun!”



