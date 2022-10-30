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  4. Bir garip olay! 4 ayrı suçtan aranıyordu: Saklandığı yer pes dedirtti

Bir garip olay! 4 ayrı suçtan aranıyordu: Saklandığı yer pes dedirtti

30.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı derin dondurucuda yakalandı. 4 ayrı suçtan aranan firari kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir garip olay! 4 ayrı suçtan aranıyordu: Saklandığı yer pes dedirtti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında 4 farklı suçtan arama kaydı bulunan bir kadın, çalışır vaziyetteki derin dondurucudan çıkartıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

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DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (İHA)

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Kayseri hırsızlık derin dondurucu

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