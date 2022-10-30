HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zeytinyağı hırsızı 'pes' dedirtti! Çalmadan önce son kullanma tarihine baktı

Zeytinyağı hırsızı 'pes' dedirtti! Çalmadan önce son kullanma tarihine baktı

30.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalmadan önce zeytinyağının son kullanma tarihine bakan hırsız pes dedirtti. Elazığ’da bir iş yerinin önündeki tezgahta yaşanan olayda hırsız, çalmadan önce taktığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihine baktı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, market çalışanı "Adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor" şeklinde konuştu.

Elazığ’da bir iş yerinin önündeki tezgahta yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın çalmadan önce taktığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihine bakması pes dedirtti. Çarşı Mahallesi’nde yöresel ürünler satan bir markette meydan gelen hırsızlık olayında, edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek molasında olan market çalışanları, döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

400 TL DEĞERİNDEKİ ZEYTİNYAĞINI TARİHİNE BAKARAK ÇALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iş yerinin önüne gelen şüpheli önce bir tur atıyor. Daha sonra çalışanların içeride olmamasını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor. Cebinden çıkardığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihini kontrol eden şüphelinin uzaklaşırken sigarasını yaktığı yer alıyor. Öte yandan, hırsızlık olayının birkaç kez yaşandığı marketin sahibi ise çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.

AW747601_03

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık! Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

“ADAM ALDIĞI ÜRÜNÜN TARİHİNE VE LİTRESİNE BAKIYOR. BİR DE BEĞENMİYOR”

Market çalışanlarından Berdan Polat, “Defalarca hırsızlık olayı yaşadık. Son çözümü bunları birbirine bağlamakla buluyoruz. Çalışan personeller genelde kapıda oluyor ama o an yemek molasındaydılar. Biz de fark etmedik ve hırsızlık olayını kameradan fark ettik. Kameradan baktığımızda adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
İlk Togg banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyorİlk Togg banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor
Anıtkabir ziyaretine damgasını vuran kare! İki liderden yıllar sonra bir ilkAnıtkabir ziyaretine damgasını vuran kare! İki liderden yıllar sonra bir ilk
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Hırsız Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Milyonları gözyaşlarına boğdu! 'Can veriyordum koltukta'

Milyonları gözyaşlarına boğdu! 'Can veriyordum koltukta'

Tsubasa görse bu golü kıskanır!

Tsubasa görse bu golü kıskanır!

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyor

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyor

İlk Togg banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor

İlk Togg banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor

Türk lirasına büyük saygısızlık!

Türk lirasına büyük saygısızlık!

ABD'de skandal olay! 38 yıldır mahkum olan şahıs suçsuz çıktı...

ABD'de skandal olay! 38 yıldır mahkum olan şahıs suçsuz çıktı...

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.