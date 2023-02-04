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  4. Bir gören bir daha baktı! Bankada sıra beklemekten sıkılan adam telefonundan yetişkin filmi izledi

Bir gören bir daha baktı! Bankada sıra beklemekten sıkılan adam telefonundan yetişkin filmi izledi

04.02.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da bir bankada sıra bekleyen bir müşterinin cep telefonundan yetişkin filmi izlediği görüntüler bir başka müşteri tarafından ifşa edildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

Bir gören bir daha baktı! Bankada sıra beklemekten sıkılan adam telefonundan yetişkin filmi izledi

Gana’da bir banka yaşanan görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan adam diğer müşterilere aldırış etmeden bankada işlem sırasının kendisine gelmesini beklediği anlarda yetişkin filmi açıp izlenmeye başladı. Cep telefonunun sesini kısarak görüntüleri izleyen adamı arka tarafında sıra bekleyen bir başka müşteri ifşa etti. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

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Orta yaşlı adamın izlediği +18 görüntüler başka bir banka müşterisinin cep telefonu kamerasıyla anbean çekildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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porno Gana banka

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