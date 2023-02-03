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  4. Bir gören bir daha baktı! Bikinili marangoz sosyal medyada nefesleri kesti

Bir gören bir daha baktı! Bikinili marangoz sosyal medyada nefesleri kesti

03.02.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada genç kadın marangoz gündem yaratmayı başardı. Ancak onun gündem olmasının nedeni sadece ahşap konusundaki ustalığı değildi. Genç kadın marangozluk yaptığı anlarda iş kıyafeti olarak bikini tercih etmesiyle herkesin dikkatini çekti.

Sosyal medyada ‘Woodbunny’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ahşap işleri yaptığı videolarını yayınlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ahşap el sanatlarına olan ilgisini üniversite yıllarında keşfeden genç kadın, şu anda kendi el ürünlerini sattığı küçük bir dükkan işletiyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan genç marangoz, hayranlarına günlük çalışmaları hakkında bilgi vermek için ahşabı keserken, zımparalarken ve parçaları bir araya getirirken çekilen videolarını paylaşıyor.

KIYAFET SEÇİMİ OLAY OLDU

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Ahşap işleriyle uğraştığı zamanlarda bikini takımı tercih eden ve hiçbir zaman önlük kullanmayan genç kadın sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu kıyafetlerin çalışmak için uygun olduğunu düşünmüyorum. Her yer kıymık” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten bir şeyler yapıyor mu? Onu anlamıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Marangoz

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