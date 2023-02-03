Bir gören bir daha baktı! Bikinili marangoz sosyal medyada nefesleri kesti

Sosyal medyada ‘Woodbunny’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ahşap işleri yaptığı videolarını yayınlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ahşap el sanatlarına olan ilgisini üniversite yıllarında keşfeden genç kadın, şu anda kendi el ürünlerini sattığı küçük bir dükkan işletiyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan genç marangoz, hayranlarına günlük çalışmaları hakkında bilgi vermek için ahşabı keserken, zımparalarken ve parçaları bir araya getirirken çekilen videolarını paylaşıyor.

KIYAFET SEÇİMİ OLAY OLDU

Ahşap işleriyle uğraştığı zamanlarda bikini takımı tercih eden ve hiçbir zaman önlük kullanmayan genç kadın sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu kıyafetlerin çalışmak için uygun olduğunu düşünmüyorum. Her yer kıymık” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten bir şeyler yapıyor mu? Onu anlamıyorum” dedi.