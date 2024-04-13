Bir gören bir daha baktı! Görüntüsü kurt adamı anımsattı... Annesinin açıklaması şaşkına çevirdi: "Bunun nedeni hamileyken kedi yememdi"

Filipinler'in Apayao bölgesinde anne Alma Gamongan, oğlunun milyarda bir görülen son derece nadir tıbbi bir rahatsızlık olan kurt adam sendromuyla dünyaya gelmesiyle şaşkına döndü. İki yaşındaki Jaren yüzünü, boynunu, sırtını, kollarını ve bacaklarını kaplayan siyah tüylerle doğdu.

Batıl inançlı annesi, onun görünüşünün Jaren'e hamileyken vahşi bir kediyi yediğinde kendisine getirdiği lanetin bir sonucu olduğuna inanıyor. Hamileliği sırasında Alma bir kara kediyi yemişti ve Jaren doğduğunda yediği yemekten pişman olduğunu dile getiren anne ile çevresindekiler küçük çocuğun fiziksel görüntüsünün kara kedinin laneti olduğunu söyledi.

Doktorlar, küçük çocuğun hipertrikoz adı verilen nadir bir tıbbi duruma sahip olduğunu ve Orta Çağ'dan bu yana dünya çapında yalnızca 50 vakanın bildirildiğini dile getirdi.

Alma'nın üç çocuğu var ve ne Jaren'in ablasında ne de küçük erkek kardeşinde bu durum olmadığını dile getiren genç kadın, "Okula gitme zamanı geldiğinde onun için çok endişeleniyorum. Farklı olduğu için zorbalığa maruz kalabilir. O doğduğunda kendimi suçlu hissettim. Ancak yakın zamanda doktorlar bana bunun bir alakası olmadığını söyledi. Tüyleri kesmeyi denedik ama daha gür bir şekilde çıkınca bu durumdan vazgeçtik" dedi.