Bir gören bir daha baktı! Sıcaklıklardan bunalan gençler arabayı havuza çevirdi... "İlk kez böyle bir şey gördüm"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Sıcaklıkların yükselmesi üzerine bir grup genç serinlemek için çok ilginç bir yola başvurdu. Arabanın içini suyla dolduran gençler atlet ve şortla seyir halindeki araçta adeta keyif yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk kez böyle bir şey gördüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biraz abartmışlar" yorumunu yaptı.







