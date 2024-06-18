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    4. Bir gören bir daha baktı! Sıcaklıklardan bunalan gençler arabayı havuza çevirdi... "İlk kez böyle bir şey gördüm"

    Bir gören bir daha baktı! Sıcaklıklardan bunalan gençler arabayı havuza çevirdi... "İlk kez böyle bir şey gördüm"

    18.06.2024 13:56
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 13:56
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sıcaklardan bunalan bir grup arabayı havuza çevirdi. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcıların ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları gençlerin fikrini beğenirken bazıları ise arabanın son halini merak ettiklerini dile getirdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Sıcaklıkların yükselmesi üzerine bir grup genç serinlemek için çok ilginç bir yola başvurdu. Arabanın içini suyla dolduran gençler atlet ve şortla seyir halindeki araçta adeta keyif yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk kez böyle bir şey gördüm" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biraz abartmışlar" yorumunu yaptı.

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