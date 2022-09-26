Bir günde 300 erkekle cinsel ilişki yaşayıp rekor kırmıştı! İtirafı herkesi şaşırttı: Hayallerimin peşinden gidiyorum

24 saat içinde en çok cinsel ilişkiye girme rekorunu kıran yetişkin film yıldızı Jasmin St. Claire, sektörün çok geride kaldığını dile getirdi. Özellikle sosyal medya kullanımının yetişkin filmlerdeki etkisinden bahseden Claire, “Bence çok fazla ucuzladı. Yetişkin filmlerin altın çağındaki cazibesini hatırlıyorum da bu kesinlikle ucuz bir durum” dedi.

“KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM”

Yetişkin film sektörünün zorluklarından söz eden Claire, “Kendi isteğimle ayrıldım. Çocukken tiyatro yaptım ve en büyük hayalim oyuncu olmaktı. Şimdi hayallerimin peşinden gidiyorum ve normal rollerde yer alacağım. Kendi isteğimle ayrıldım. Şu anda oyunculuk ağımın İngiltere ayağını oluşturuyorum. Kesinlikle iyi yazılmış bir psikolojik gerilim rolünde yer almak isterim” diye konuştu. 23 yıllık yetişkin film kariyerinden sonra 49 yaşındaki ünlü isim yeniden oyunculuk dersleri aldığını söyledi.



