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  4. Bir haftada ikinci kez görüşmüşlerdi! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: 'İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti'

Bir haftada ikinci kez görüşmüşlerdi! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: 'İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti'

12.12.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında yapılan görüşmeler kulisleri hareketlendirmişti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti" dedi.

Bir haftada ikinci kez görüşmüşlerdi! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: 'İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir haftada ikinci kez görüşme yapmıştı. Kulisleri hareketlendiren görüşmeye ilişkin olarak İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul konusunda Muharrem İnce'nin destek olacağını ifade ettiğini aktardı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırladığı ortak proje kapsamında İstanbul'un merkez bölgelerinde otomobil kullanımı, karbon salınımı ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları ve otobüs öncelikli şerit uygulamaları planlarının tanıtımları yapıldı. İmamoğlu, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NDAN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, “Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Muharrem İnce Memleket Partisi
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