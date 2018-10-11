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Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

Arda Turan ve popçu Berkay arasında yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Arda Turan'ın Berkay'ın eşi için, 'O önce kendi kocasının sapkın ilişkilerine baksın.' dediği ileri sürüldü.

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın Berkay'ın eşine asıldığı ve ardından ünlü popçunun burnunu kırdığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüşken, bir skandal iddia da Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında gündeme geldi.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Arda Turan'ın Berkay'ın eşi için, 'O önce kendi kocasının sapkın ilişkilerine baksın.' dediğini ileri sürdü. Bali ardından Arda Turan'ın silahla hastaneye gittiğini hatırlatarak, 'Acaba Arda'ya mı bir taciz var?' sorusunu sordu.

ARDA TURAN KAÇ YIL CEZA ALIR?

Öte yandan Söylemezsem Olmaz canlı yayına bağlanan Avukat Levent Karakoç, Arda Turan'ın kaç yıl ceza alacağı sorusuna açıklık getirdi.

Karakoç, yaralama olayında 2 ila 5 yıl arasında bir ceza verilebileceğini belirtti. Fakat vücutta bir kemik kırılması varsa bu cezanın 3 ila 7 buçuk yıl arasında da değişebileceğini vurguladı.

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