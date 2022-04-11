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  4. Bir kadın cinayeti daha! Cezaevinden izinli çıkıp defalarca bıçakladı

Bir kadın cinayeti daha! Cezaevinden izinli çıkıp defalarca bıçakladı

11.04.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da korkunç bir kadın cinayeti daha yaşandı. Cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen M.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Elif G.’yi kucağında yeğeni varken defalarca bıçakladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polisler, olayın ardından kaçan M.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kadın cinayeti daha! Cezaevinden izinli çıkıp defalarca bıçakladı

Korkunç kadın cinayeti, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif G., evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı.

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DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Cezaevinden kısa süre önce izinli olarak çıkan M.G., boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak üzere yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G., cebinden çıkardığı bıçakla Elif G.'ye saldırdı. M.G., kucağında yeğeni bulunan Elif G'yi karnından defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evde bulunan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan Elif G., ambulans ile kentteki bir özel hastaneye sevk edildi. Çok kan kaybeden Elif G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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M.G.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (İHA/DHA)

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cinayet kadın cinayeti cezaevi Adana
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