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  4. Bir kadın cinayeti daha! Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

30.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşi Süleyman Yurdakul (50) tarafından bıçaklanan Derya Damla Yurdakul (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Süleyman Yurdakul'un uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Bir kadın cinayeti daha! Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

Olay, sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle evine gittiği Derya Damla Yurdakul ile tartışmaya başladı.

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BIÇAKLAYIP KAÇTI

Süleyman Yurdakul, Derya Damla Yurdakul'u göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurdakul, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yurdakul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Süleyman Yurdakul ise polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yapan ve yüzde 50 engeli olan Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Ankara
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