MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Şubat ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Şubat ATV yayın akışı

20.02.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden vatandaşlar ATV'nin 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin yayın akışını inceliyor. Seray Kaya, Berk Oktay, Gizem Ünsal, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Esra Dermancıoğlu'nun oynadığı dizinin takipçileri internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 20 Şubat ATV yayın akışı...

Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Şubat ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ATV'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Seray Kaya ve Berk Oktay hayranları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ATV'nin yayın akışı ve Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile ilgili detaylar...

di2

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü bu akşam (20 Şubat 2023 Pazartesi) ATV'nin yayın akışında bulunmuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi'nin 22. bölümünün 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

di3

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman?Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman?
98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi98 model arabasını depremzedeler için sattı! Bakın o isim kaç TL ödedi
Deniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmediDeniz Akkaya Haluk Levent’e ateş püskürdü! Yanıt gecikmedi

En Çok Okunan Haberler

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Gelen mesaja anlam veremeyip paylaştı! "İşiniz gücünüz islama, devlete..."

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.