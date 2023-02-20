Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Şubat ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ATV'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Seray Kaya ve Berk Oktay hayranları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ATV'nin yayın akışı ve Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile ilgili detaylar...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü bu akşam (20 Şubat 2023 Pazartesi) ATV'nin yayın akışında bulunmuyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi'nin 22. bölümünün 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

