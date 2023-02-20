Bir Küçük Gün Işığı bugün var mı, yok mu? Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Şubat ATV yayın akışı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ATV'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Seray Kaya ve Berk Oktay hayranları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ATV'nin yayın akışı ve Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile ilgili detaylar...
Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü bu akşam (20 Şubat 2023 Pazartesi) ATV'nin yayın akışında bulunmuyor.
Bir Küçük Gün Işığı dizisi'nin 22. bölümünün 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı