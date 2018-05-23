Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

Sahne, konser ve reklam gelirinin yüzde 50’sini alan menajeri Akıncı’yla sözleşmesini fesh ettiği için mahkemelik olan Kalben’in davasında, menajer lehine tanık olan şarkıcı Mabel Matiz duruşmaya gelmedi. Kalben, sözleşmenin ‘kelepçe mahiyeti’nde olduğunu ileri sürmüştü. Ünlü sanatçı Kalben, menajer Engin Akıncı ile 2015 yılında; sahne, konser ve reklam gelirlerinin yüzde 50’sini alması koşuluyla imzaladığı sözleşmeyi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında feshetmişti.

BİR MİLYON DOLAR İSTEMİŞTİ

Menajer Engin Akıncı da Kalben’e 1 milyon dolar cezai şartı öne sürerek dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın son duruşmasına Engin Akıncı avukatlarıyla geldi. Kalben’i ise avukatı Ahu Ülgen temsil etti.

MABEL MATİZ GELMEDİ

Duruşmada şarkıcı Mabel Matiz, menajer Engin Akıncı lehine tanıklık yapacaktı. Ancak ünlü şarkıcı duruşmaya gelmedi. Engin Akıncı ise Mabel’in böyle bir davada yer almamasını istediklerini söyledi.

İNTERNETTEN KEŞFETTİ

Duruşmada Engin Akıncı’nın tanığı Hamit Ergin Nuhoğlu dinlendi. Mabel Matiz projesinin prodüksiyon amiri olarak 2015’te görev yaptığını belirten Nasuhoğlu, “Bir yıl sonra Engin bey internetten keşfettiği Kalben’in şarkılarını bize 2016’da dinletti. Kalben’in ilk albümünün yapımcılığını ve menajerliğini üstlendik. Bir yolu boyunca müthiş çıkış yaptı. Engin Bey’in maddi ve manevi katkısı çok oldu. Sanatçıya doğru yolu gösteren bir kişi olarak Engin Bey konserlere giderdi” dedi. Kalben’in avukatı Ahu Ülgen ise tanık Hamit Ergin Nasuhoğlu’na “Kalben ile ilgili hangi çalışmalara ortak oldunuz ?” diye sordu. Nasuhoğlu “Kalben Hanım için sahne şovları, ışık şovları, orkestranın kurulması ve yurt dışı konserlerini bizzat ben üstlendim. Büyük çaplı işlerde de Baha Över’e destek verdim. Ayrıca Kalben hanımın stüdyo çalışmasından başlayarak, albümün yapım aşamasında, klip çekimlerinde, konser planlamalarında danışman olarak görev aldım” dedi.