MAGAZİN

Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

Şarkıcı Kalben ile onu internetten keşfederek ünlü olmasının yolunu açan eski menajeri Engin Akıncı arasındaki 1 milyon dolarlık cezai tazminat davasına devam edildi.

Bir milyonluk dava... Mabel Matiz gelmeyince karar çıkmadı!

Sahne, konser ve reklam gelirinin yüzde 50’sini alan menajeri Akıncı’yla sözleşmesini fesh ettiği için mahkemelik olan Kalben’in davasında, menajer lehine tanık olan şarkıcı Mabel Matiz duruşmaya gelmedi. Kalben, sözleşmenin ‘kelepçe mahiyeti’nde olduğunu ileri sürmüştü. Ünlü sanatçı Kalben, menajer Engin Akıncı ile 2015 yılında; sahne, konser ve reklam gelirlerinin yüzde 50’sini alması koşuluyla imzaladığı sözleşmeyi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında feshetmişti.

BİR MİLYON DOLAR İSTEMİŞTİ

Menajer Engin Akıncı da Kalben’e 1 milyon dolar cezai şartı öne sürerek dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın son duruşmasına Engin Akıncı avukatlarıyla geldi. Kalben’i ise avukatı Ahu Ülgen temsil etti.

MABEL MATİZ GELMEDİ

Duruşmada şarkıcı Mabel Matiz, menajer Engin Akıncı lehine tanıklık yapacaktı. Ancak ünlü şarkıcı duruşmaya gelmedi. Engin Akıncı ise Mabel’in böyle bir davada yer almamasını istediklerini söyledi.

İNTERNETTEN KEŞFETTİ

Duruşmada Engin Akıncı’nın tanığı Hamit Ergin Nuhoğlu dinlendi. Mabel Matiz projesinin prodüksiyon amiri olarak 2015’te görev yaptığını belirten Nasuhoğlu, “Bir yıl sonra Engin bey internetten keşfettiği Kalben’in şarkılarını bize 2016’da dinletti. Kalben’in ilk albümünün yapımcılığını ve menajerliğini üstlendik. Bir yolu boyunca müthiş çıkış yaptı. Engin Bey’in maddi ve manevi katkısı çok oldu. Sanatçıya doğru yolu gösteren bir kişi olarak Engin Bey konserlere giderdi” dedi. Kalben’in avukatı Ahu Ülgen ise tanık Hamit Ergin Nasuhoğlu’na “Kalben ile ilgili hangi çalışmalara ortak oldunuz ?” diye sordu. Nasuhoğlu “Kalben Hanım için sahne şovları, ışık şovları, orkestranın kurulması ve yurt dışı konserlerini bizzat ben üstlendim. Büyük çaplı işlerde de Baha Över’e destek verdim. Ayrıca Kalben hanımın stüdyo çalışmasından başlayarak, albümün yapım aşamasında, klip çekimlerinde, konser planlamalarında danışman olarak görev aldım” dedi.

KALBEN ÖNCE ‘AŞK ÇEŞMESİ’ ŞARKISINI MABEL’E HEDİYE ETTİ SONRA VAZGEÇTİ

‘Aşk Çeşmesi’ şarkısını Kalben’in, Mabel Matiz’e hediye ettiği yönünde bilgisi sorulan Nasuhoğlu, “Kalben önce şarkıyı Mabel Matiz’e hediye etti. Engin Bey’e kayıt masraflarını yaptırdıktan sonra vazgeçti” dedi. Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma ertelendi.


PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü
Demet Akalın ve Hande Yener'in 'Yıldız' savaşları! Demet Akalın ve Hande Yener'in 'Yıldız' savaşları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mabel matiz kalben

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Hugh Grant ilk kez evlendi

Hugh Grant ilk kez evlendi

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü

Iggy Azalea takipçilerini ikiye böldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.