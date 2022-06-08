HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz karar

SON DAKİKA: 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz karar

08.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucunda öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın ifadelerinden yola çıkılarak 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ kumpasıyla düzenlenen Ergenokon soruşturmasında da yargılanan eski Albay Levent Göktaş adresinde bulunamadı.

SON DAKİKA: 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz karar

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre fikir adamı Necip Hablemitoğlu suikastinin ardından dokuz kişi için daha gözaltı kararı çıkarıldı. Dr. Hablemitoğlu, Ankara'da evinin önünde suikaste kurban gitmişti. Gözaltı kararı çıkan kişiler arasında eski Albay Mustafa Levent Göktaş da var...

ERGENOKON SORUŞTURMASINDA YARGILANMIŞTI, GÖZALTI KARARI ÇIKTI!

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i yakalandı.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FA

Şüphelilerden 5'i Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

LEVENT GÖKTAŞ EVİNDE BULUNAMADI

Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak adresinde bulunamadığı belirtildi.

Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

MİT TARAFINDAN YAKALANMIŞTI

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da evinde duş alan kadını dikizledi, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke ettiİstanbul'da evinde duş alan kadını dikizledi, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miras kavgasında 3 akrabasını öldürüp kaçmıştı! Flaş kırmızı bülten talebiMiras kavgasında 3 akrabasını öldürüp kaçmıştı! Flaş kırmızı bülten talebi
Selden yüzerek kaçtı! O anlar kameradaSelden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada
Göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldıGöle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Sahnede eteğini çıkardı! Tartışma yarattı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Milyonlarca kiracının beklediği haber! İşte yeni zam oranı

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da iğrenç olay, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Bu görümtüler Joe Biden'ın başını yakacak

Bu görümtüler Joe Biden'ın başını yakacak

İlginizi Çekebilir

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Google'dan ayrıldı! Şimdi dans ederek 100.000 sterlin kazanıyor

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Açtı ağzını, yumdu gözünü: Çocuklarımız, gençlerimiz hepsi kısır

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.