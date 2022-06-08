İstanbul'da evinde duş alan kadını dikizledi, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İğrenç olay, İstanbul Maltepe'de yaşandı. Bir kadın evinde duş aldığı sırada bir kişi evin penceresini zorlayıp açarak izlemeye başladı. Kadının durumu fark etmesi üzerine evde bulunan koca ile tacizci arasında kovalamaca yaşandı. Öfkeli koca, tacizciye meydan dayağı atarken tacizci “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi" diye yalvardı. Tacizci olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası konuşan koca Ramazan K. "Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak" dedi.

MEYDAN DAYAĞI ATTI

Olay, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi şahıs, banyo yapan kadın tarafından fark edildi. Kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan öfkeli koca ile taciz şüphelisi şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Tacizci şahsı sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu tacizci şahsa sokak ortasında tokatlar atarak meydan dayağı attı.

Koca Ramazan K.

"VALLAHİ AKLIM BAŞIMDA DEĞİL"

Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ diye yalvardı. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen koca, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kocanın şikayetçi olması üzerine taciz şüphelisi şahsı polis merkezine götürüldü.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CAM DAHA BÜYÜK OLSA GİRMEYE ÇALIŞACAK"

Olay sonrası konuşan koca Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz. Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.

"EVDE DUŞ ALAN KADINI DİKİZLEMİŞ"

İlker Kadir Akyayla, “Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Tacizci bir şahıs, evde duş alan kadını dikizlemiş. Kadın kocasına haber verince, kocası şahsı kovalayarak burada yakalayıp olayın siniriyle tekme tokat darp etti. Polis ekipleri tacizci şahsı götürdü. Yetkililerden bu tacizci şahısın gerekli cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA-DHA

