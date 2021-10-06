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Bir Şarkısın Sen programı adını duyurmuştu! ‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü, iyice serpildi...

06.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem herkesin severek izlediği Bir Şarkısın Sen programına katılan Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu son haliyle şaşırttı. Yarışmaya 9 yaşında katılan Karagözoğlu, şimdi çok güzel bir genç kız oldu.

Bir Şarkısın Sen programı adını duyurmuştu! ‘Fındık Kurdu’ Berna büyüdü, iyice serpildi...

ATV ekranlarında yayımlanan Bir Şarkısın Sen programında 6 ve 15 arasındaki çocuklar yarışıyordu. Yarışmada bir çocuk vardı ki hem sesiyle hem de tavırlarıyla hafızalara kazındı. Bu isim programın Fındık Kurdu lakaplı çocuk şarkıcısı Berna Karagözoğlu’ydu. Şimdi çok güzel bir genç kız olan Karagözoğlu’nu görenler “hiç değişmemiş” demeden edemedi.

BİR ŞARKISIN SEN PROGRAMININ FINDIK KURDU BÜYÜDÜ

Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde epey dikkat çekmişti. Çocukların yarıştığı yarışmada hafızalara kazınan birkaç isim vardı. Bu isimlerden biri de Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu’ydu. Sahnede seslendirdiği şarkıları ve şovları ile büyümüşte küçülmüş yorumları alıyordu. Yarışmaya katıldığında dokuz yaşında olan Karagözoğlu, bir usta sanatçı gibi şarkı söylemesiyle ve sahnedeki şovlarıyla çok sevildi. Bu minik kız şimdilerde 21 yaşına girerek çok güzel bir genç kız oldu. İnstagram'da 40 bine yakın takipçisi olan Berna müzikle uğraşmaya devam ediyor. Kastamonu Kuzeykent Anadolu Lisesi’nde mezun olan Berna'nın yeni hali görenleri şaşırttı.

İşte Berna Karagözoğlu’nun son hali…

Bir Şarkısın Sen programı ile tanınan Fındık Kurdu Berna’nın son hali

BİR ŞARKISIN SEN PROGRAMI NASILDI?

Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı “Bir Şarkısın Sen” adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı. Yarışmada yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar şarkı söylüyorlar ve aralarından en iyisi seçiliyordu.

Bir Şarkısın Sen programı ile tanınan Fındık Kurdu Berna’nın son hali

Bir Şarkısın Sen programı ile tanınan Fındık Kurdu Berna’nın son hali

Bir Şarkısın Sen programı ile tanınan Fındık Kurdu Berna’nın son hali

Bir Şarkısın Sen programı ile tanınan Fındık Kurdu Berna’nın son hali

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