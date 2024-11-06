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  4. Bir süredir ekranlardan uzaktı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... Burak Hakkı 22 dönüm araziye çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... Burak Hakkı 22 dönüm araziye çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 15:55
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Dudaktan Kalbe'de Aslı Tandoğan ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Burak Hakkı uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Şimdilerde dijital platformda yayınlanan Sorgu dizisinin kadrosunda yer alan Burak Hakkı ekrana ara verip tası tarağı toplamış ve İstanbul'u terk etmişti. Ünlü oyuncu Gelibolu'da 22 dönüm araziye çiftlik kurdu.

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti... Burak Hakkı 22 dönüm araziye çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Kaybolan Yıllar, Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Yer Gök Aşk ve Diriliş Ertuğrul gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burak Hakkı bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

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Şimdilerde dijital platformda yayınlanan Sorgu dizisinin kadrosunda yer alan Burak Hakkı, İstanbul'u terk etti ve Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde 22 dönüm araziye çiftlik kurdu.

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ORGANİK TARIM BİLE YAPIYOR

İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak için sık sık Gelibolu'ya giden ünlü oyuncu kurduğu çiftlikte organik tarım bile yapıyor.

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Çiftlik hayatına dair zaman zaman sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapan Burak Hakkı yeni hayatıyla beğeni topluyor.

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Bakla, kayısı, kiraz ve ceviz yetiştiren ünlü oyuncunun çiftliğinde tavuk üretimi de yapılıyor.

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"TOPRAKLA UĞRAŞMAK BENİ DİNLENDİRİYOR"

2008 yılında arsasını satın alan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda "Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor, kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

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İstanbul'un stresli yaşamından Saros Körfezi'ndeki köy yaşamına döndüğünü ve bunu herkesin yapabileceğini insanların sadece ne istediğine karar vermesi gerektiğini de söyleyen ünlü oyuncu 'İnsan şehre dönmek istemiyor' demişti.

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