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Bir tek DEM Parti'ye kapıyı kapattı, o da sert oldu! CHP'li isim Özgür Özel'in yanında rest çekti

06.03.2024 15:37
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CHP'li Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal gündeme damgasını vuracak bir çıkışa imza attı. CHP uzun süredir İstanbul özelinde 'kent uzlaşısı' formülünde çalışıyordu. İki parti aday çıkarıp çıkarmayacakları noktaları kararlaştırdıktan sonra Köksal, Afyonkarahisar'da DEM Parti'ye kapıları sert kapattı! Köksal'ın diğer tüm partilere kapıyı açık bırakması da dikkatlerden kaçmadı.

Bir tek DEM Parti'ye kapıyı kapattı, o da sert oldu! CHP'li isim Özgür Özel'in yanında rest çekti

31 Mart yerel seçimlerinde gözler en çok İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde olacak ancak diğer illerdeki rekabet de hiç de yabana atılacak gibi değil. CHP'nin kazanmayı hedeflediği belediyelerden biri de AK Partili Mehmet Zeybek'in yönettiği Afyonkarahisar Belediyesi. CHP'nin Afyonkarahisar Belediyesi için aday gösterdiği Burcu Köksal seçim çalışmaları kapsamında sahaya inip halka seslendi.

ÖZEL: AK PARTİ VE MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ DE BİZİM ADAYIMIZI DESTEKLİYOR

Afyonkarahisar'daki seçim koordinasyon merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşma gerçekleştirdi. Özel, konuşmasında Burcu Köksal için dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak "Meclisteki AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ı destekliyorlar" dedi.

KÖKSAL: KAPIM SADECE DEM PARTİ'YE KAPALI

Özel'in AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin desteklediğini öne sürdüğü Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın konuşmasına ise DEM Parti vurgusu damgasını vurdu.

Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyerek yalnızca DEM Parti'ye kapıyı kapattı.

ÖZEL'DEN 'DEM PARTİ' İSYANI

Öte yandan Özgür Özel, DEM Parti ile CHP'nin yürüttüğü temaslara yönelik gelen eleştirilere "İçeride bunları yapıp dışarıda küsüz diyenler milliyetçi oluyorlar. Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar. Bunu en çok yapan da AKP'dir. Yapmasını da şeytanlaştırmam. Kapının önünde el sıkışana 'demleniyor, hain teröristle el sıkışıyor' derler" sözleriyle isyan etmişti.

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2019'DA CHP ADAY ÇIKARMAMIŞTI

Afyonkarahisar'da 2019 yerel seçim sonuçlarındaki tablo şöyleydi:
1- AK Parti - Mehmet Zeybek: %42,9
2- İYİ Parti - Mahmut Koçak: %39,7
3- MHP - Fatih Çetinkaya: %16,2Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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