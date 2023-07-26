''Bir teknem, bir de zeytinliğim var'' demişti! Ata Demirer o zeytinliği gösterdi! ''16 yıl önce...''

Yaptığı filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan komedyen Ata Demirer, 'emlak zengini' haberlerinin aksine yatırım yapmadığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' programına katılan Demirer, 'Bozcaada'da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bir şey söyleyeyim mi en güzelini yapıyorum. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Programda mal varlığını da açıklayan ünlü komedyen''Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim.'' demişti. Ata Demirer o zeytinliğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demirer, zeytin ağaçlarını göstererek; '16 yıl önce diktiğimde her biri oklava genişliğindeydi şimdi bu' notunu düştü.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ata Demirer nasıl zayıfladığına dair soruların üzerine "Yarısından fazlası gitti yetti ama..." dedi.

Ünlü komedyen mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." açıklamasını yaptı.

Ata Demirer 5 ayda 22 kilo vermişti.





