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    4. Bir Türk'ün Polonya'da 600 Euro'ya (22 bin 661 TL) aldığı araba sosyal medyada gündem yarattı! Aracını böyle tanıttı... "Türkiye'de 10-15 kat pahalı"

    Bir Türk'ün Polonya'da 600 Euro'ya (22 bin 661 TL) aldığı araba sosyal medyada gündem yarattı! Aracını böyle tanıttı... "Türkiye'de 10-15 kat pahalı"

    23.08.2024 08:58
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 08:58
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    Sosyal medyadan paylaşım yapan Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı 600 Euro'ya (22 bin 661 TL) aldığı arabasını gösterince viral oldu. Arabasını sosyal medya paylaşımında tanıtan adama yorumlar gecikmedi. Kullanıcıların büyük bir bölümü aynı aracın Türkiye fiyatını hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Polonya'da yaşayan bir Türk vatandaşı 600 Euro'ya (22 bin 661 TL) aldığı arabasını gösterdi. 2023 model arabasının tüm özelliklerini tek tek gösteren genç, "Tıkır tıkır çalışıyor. Bu arabada dikkatimi çeken şey lastiklerin Türkiye'den gelmesi" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'de 10-15 kat pahalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aynı araç Türkiye de en az 300/350 bin TL yani 10 bin Euro minimum" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya Polonya araba
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