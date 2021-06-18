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Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölümde Ümit'in annesi Sevda öldü! Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı!

18.06.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 101. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye bağıran Ümit, arkasını dönüp giden Demir'i vurmak üzereyken araya annesi Sevda araya girdi ve kurşunun hedefi oldu. Ümit annesi Sevda'yı vurunca büyük şok yaşadı. Dizide Sevda ölürken, başarılı oyuncu Nazan Kesal da Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölümde Ümit'in annesi Sevda öldü! Nazan Kesal Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı!

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 17 Haziran Perşembe akşamı 101. bölümüyle ekrana geldi.

NAZAN KESAL VEDA ETTİ!

  1. bölümüyle sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Demir'den hesap sormak isteyen Ümit "Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" sözleriyle silahını çekti.

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Demir ise Ümit'in tehdidine aldırmadan arkasını döndü. Ancak Ümit'in Demir'i vuracağı sırada araya Sevda girdi. Sevda, kızının silahından çıkan kurşunla vurularak yere yığıldı. Dizide Sevda karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nazan Kesal'ın ise diziye veda etti.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır.

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Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

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ÜZÜM KIZ ARTIK GERÇEK BABASINA DA KAVUŞUYOR

Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner. Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır. Ancak Cumali, onlara anlattığı kadar kader kurbanı mıdır? Bunu zaman gösterecektir.

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FEKELİ'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR!

Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir! Kapıları tekrar çalacaktır!

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Fekeli, torununun yaşam savaşını kazanması için dua ederken, yasal sorunlarla da boğuşmak zorunda kalacaktır. Anlaşılan kader ile arasındaki evlat ve aşk sınavları da sona ermemiştir. Fekeli'nin kaderinde yine bir can ile sınanmak vardır! Fekeli'nin bu kez sırdaşı Çetin olacaktır.

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ŞERMİN VE BETÜL YENİDEN TAMAMEN YAMAN MI OLUYOR?

Sevda ve Ümit ortalıktan yok olmuştur. Betül ve Şermin, konuyla hiç ilgileri yokmuşçasına Yaman sofrasında başköşeye yerleşirler. Hatta tüm geçmişe bir perde çekilip, Betül ve Demir yeniden iki kardeş gibi işbirliği yapmaya bile başlayacaktır.

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ZÜLEYHA VE DEMİR'IN ARASINA YENİDEN SIRLAR VE ÜMİT GİRİYOR!

Demir, Sevda'nın ölümünün ardından pek çok karar almak zorunda kalacaktır. Üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamaz. Fikret ile buluşarak bazı şeyleri netleştirmeye çalışır. Ümit ile ilgili sorunlarını çözemez ama ikisi arasındaki gerginlik bu sayede azalacaktır.

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Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederler. Bu yüzden Demir, Züleyha'ya danışmadan Ümit'i alıp konağa getirecektir! Çünkü saklamaları gereken bir sır vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Nazan Kesal
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