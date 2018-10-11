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Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm izle: Hünkar'dan Demir'e çarpıcı soru "Bebek senden mi?"

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2018 14:53 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında olacak. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, Yılmaz ile Züleyha'nın karşılıksız aşkını ve Yaman Çiftliği'ne sığındıktan sonra ikilinin başından geçen hikayeyi konu alıyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz, Züleyha için hapisten kaçmaya çalışıyor. Hünkar'ın "bebek" sorusu ise Demir'i afallatıyor. Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanları ve özeti.

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm izle: Hünkar'dan Demir'e çarpıcı soru "Bebek senden mi?"

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölümü saati için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının reyting sıralamasında zirveye oturan Bir Zamanlar Çukurova, oyunculuğu, kadrosu ve senaryosu ile izleyenleri ekran başına çekmeye devam ediyor. Bu akşam atv'de 20.00'da başlayacak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde hapise giren Züleyha'nın abisi Veli, onun Demir ile evlendiğini Yılmaz'a söylüyor. Yılmaz, bunun üzerine hapisten kaçmak için plan yapıyor. Hünkar'ın "Bebek senden mi?" sorusu ise Demir'i şaşırtıyor ve cevapsız bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI


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