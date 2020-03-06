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Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha Demir'i öldürüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 02:34 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finaline Demir, Züleyha'yı evden attığı sahne damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölümünden 1. fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Züleyha, Demir'den intikam alıyor. Demir'e Hünkar'ın yanında silah çeken Züleyha'nın 'Artık kimsenin hayatını mahvedemeyeceksin' sözleri dikkat çekiyor. Peki Züleyha Demir'i vuruyor mu? İşte Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı.

Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha Demir'i öldürüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm izle!

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova, 58. son bölümüyle 5 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 12 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 59. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ZÜLEYHA DEMİR'İ VURUYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde fragmanında Demir'e silah çeken Züleyha'nın "Seni tanıdığım günden beri hayatımı mahvettin. Etrafımdaki herkesin, çocuklarımın bile hayatını cehenneme çevirdin. Artık bitti. Kimsenin hayatını mahvedemeyeceksin. Hele çocuklarımın hayatını asla" sözleri dikkat çekiyor. Silah sesinin duyulduğu fragmanda, Züleyha'nın Demir'i vurup vurmadığı ise merak konusu oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.

Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır.

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur.

Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.

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