Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha Demir'i öldürüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm izle!

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova, 58. son bölümüyle 5 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 12 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 59. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ZÜLEYHA DEMİR'İ VURUYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde fragmanında Demir'e silah çeken Züleyha'nın "Seni tanıdığım günden beri hayatımı mahvettin. Etrafımdaki herkesin, çocuklarımın bile hayatını cehenneme çevirdin. Artık bitti. Kimsenin hayatını mahvedemeyeceksin. Hele çocuklarımın hayatını asla" sözleri dikkat çekiyor. Silah sesinin duyulduğu fragmanda, Züleyha'nın Demir'i vurup vurmadığı ise merak konusu oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.