Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Müjgan'ın hamile olduğunu öğrenen Züleyha, Yılmaz'ı terk ediyor

Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir.

Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye, ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi 26 Kasım Çarşamba akşamı 74. bölümüyle ATV ekranında olacak. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Yılmaz'a rest çeken Züleyha hayatına yeni bir yön verecek.

SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE’NİN HAYATI ZORLAŞIYOR

Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir.

Gaffur hem Behice’nin tehditlerinden hem de Saniye’nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur’un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım’ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.

YILMAZ’I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?

Müjgan’ın hamilelik haberi Züleyha’yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır.

Fekeli’nin gönlü hala Hünkar’a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.



