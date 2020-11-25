MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Müjgan'ın hamile olduğunu öğrenen Züleyha, Yılmaz'ı terk ediyor

Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Müjgan'ın hamile olduğunu öğrenen Züleyha, Yılmaz'ı terk ediyor

25.11.2020 23:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 74. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Aşıkların kader, anaların evlat, evlatların anne sınavından geçtiği hikaye ve kahramanları bir kez daha sürükleyici bir bölümle seyirciyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Müjgan'ın hamile olduğunu öğrenen Züleyha, Yılmaz'a rest çekiyor. Peki Yılmaz'ı terk eden Züleyha ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanacaklar.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi 26 Kasım Çarşamba akşamı 74. bölümüyle ATV ekranında olacak. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Yılmaz'a rest çeken Züleyha hayatına yeni bir yön verecek.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294620580

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye, ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez.

Kırmızı Oda 13. yeni bölüme Alya'nın değişimi damga vuracak! Melisa Sözen Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?Kırmızı Oda 13. yeni bölüme Alya'nın değişimi damga vuracak! Melisa Sözen Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?

Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294625572

BEHİCE’NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294622396

Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294623822

SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE’NİN HAYATI ZORLAŞIYOR

Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294623877

Gaffur hem Behice’nin tehditlerinden hem de Saniye’nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur’un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım’ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294627136

YILMAZ’I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?

Müjgan’ın hamilelik haberi Züleyha’yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294624635

Fekeli’nin gönlü hala Hünkar’a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294623879

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294626942

0x0-74-bolum-foto-galeri-1606294627715


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
Kırmızı Oda'ya Alya'nın büyük değişimi! Son haliyle şaşırtacak!Kırmızı Oda'ya Alya'nın büyük değişimi! Son haliyle şaşırtacak!
Herkes onu merak ediyor! Sosyal medyaya damga vurduHerkes onu merak ediyor! Sosyal medyaya damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Diego Maradona hayatını kaybetti!

Diego Maradona hayatını kaybetti!

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Gece gelen mesajı ifşa etti!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlenecek mi? Düğünde büyük şok!

Sevilen dizide düğün heyecanı!

Kırmızı Oda 13. yeni bölüme Alya'nın değişimi damga vuracak! Melisa Sözen Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?

Kırmızı Oda'ya Alya'nın büyük değişimi damga vuracak!

Ramo 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo ve Sibel arasında büyük yüzleşme!

Ramo'ya damga vuracak sahne

Akıncı dizisinden yeni fragman yayınlandı! Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu, Türk süper kahramanı canlandıracak!

Menajerimi Ara 14. yeni bölüme Ozan Dolunay'ın ifşa krizi damga vuracak!

Menajerimi Ara'da ifşa krizi!

‘Kuruluş Osman’ o ülkede en çok izlenen dizi oldu

‘Kuruluş Osman’ o ülkede en çok izlenen dizi oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.