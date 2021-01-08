Bir Zamanlar Çukurova 79. son bölüme Hande Soral, Ümit Kahraman rolüyle damga vurdu! Demir ve Ümit aşkı mı başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. son bölümüyle 7 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz'ın vedası damga vurdu. Diziden ayrılan Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz karakterinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA ÜMİT DEVRİ BAŞLADI! Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. son bölüm final sahnesinde ise diziye yeni katılan güzel oyuncu Hande Soral ilk defa izleyici karşısına çıktı. Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit Kahraman karakteriyle Demir'in yolları kesişti. Ümit hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit, tam Çukurova’ya ayak basarken arıza yapan arabasına için Demir yardıma koştu.

Ümit'in kim olduğu ve Demir'le bir aşk mı yaşacağı ise merak konusu oldu.

Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman'ın hangi sırlarla Çukurova’ya geldiği yeni bölümlerde ortaya çıkacak. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 14 Ocak Perşembe ekrana gelecek olan 80. yeni bölümünden ilk fragman ise henüz Atv tarafından yayınlanmadı.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde! Paylaşımı olay oldu BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı. Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı. ZÜLEYHA YILMAZ'IN ÖLÜMÜYLE YIKILDI Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır. Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır.