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Bir Zamanlar Çukurova 79. son bölüme Hande Soral, Ümit Kahraman rolüyle damga vurdu! Demir ve Ümit aşkı mı başlıyor?

08.01.2021 02:02 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 79. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz'ın ölümü Züleyha'yı yıktı. Yılmaz Çukurova'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Dizinin son bölümünde ise ünlü oyuncu Hande Soral seyirci karşısına çıktı. Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit karakteriyle Demir'in yolları kesişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran Hande Soral sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. son bölümüyle 7 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'ya Yılmaz'ın vedası damga vurdu. Diziden ayrılan Uğur Güneş'in canlandırdığı Yılmaz karakterinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA ÜMİT DEVRİ BAŞLADI!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. son bölüm final sahnesinde ise diziye yeni katılan güzel oyuncu Hande Soral ilk defa izleyici karşısına çıktı. Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit Kahraman karakteriyle Demir'in yolları kesişti.

Ümit hem güzelliği hem de gizemli tavrıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit, tam Çukurova’ya ayak basarken arıza yapan arabasına için Demir yardıma koştu.

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Ümit'in kim olduğu ve Demir'le bir aşk mı yaşacağı ise merak konusu oldu.

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Kimsenin tanımadığı Ümit Kahraman'ın hangi sırlarla Çukurova’ya geldiği yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 14 Ocak Perşembe ekrana gelecek olan 80. yeni bölümünden ilk fragman ise henüz Atv tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı. Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı.

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ZÜLEYHA YILMAZ'IN ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır.

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Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır.

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Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

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ÇUKUROVA, İSTANBULLU YILMAZ'A VEDA ETTİ

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır.

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Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır.
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Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.

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