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Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli fırtınası! Yılmaz için konağı bastı! Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2018 01:38 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 15. son bölümü ile 20 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi.Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümüne, Kerem Alışık’ın canlandırdığı ‘Fekeli’ damga vurdu. Züleyha’nın acı sözlerinden sonra büyük hayal kırıklığı yaşayan Yılmaz, feci bir kaza geçirdi. Manevi oğlum dediği Yılmaz’a uzun süre ulaşamayan Fekeli ise, Çukurova’yı birbirine kattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölümde yaşananlar ve Felekeli sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli fırtınası! Yılmaz için konağı bastı! Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle nefesleri kesti. Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölümde Felekeli Çukurova'yı ayağa kaldırdı.

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FELEKELİ YILMAZ İÇİN KONAĞI BASTI
Ateş gibi gözleriyle Yamanlar çiftliğini basan Fekeli, herkesin içinde Demir’in yakasına yapışıp, ‘Eğer Yılmaz’ın kılına dokunduysan, toprağa gömdüğüm silahımı çıkarırım' diyerek büyük gözdağı verdi. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır olduğunun sinyalini verirken, Demir’in bu tutum karşısında ne yapacağı da merak konusu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ATV’de.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi?

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