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Bir Zamanlar Çukurova'da gerilim! Murat Ünalmış’tan Kerem Alışık hakkında suç duyurusu

02.05.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli’si Kerem Alışık ile Demir Yaman’ı Murat Ünalmış kavga etti. Kavga mahkemeye de taşındı.

Bir Zamanlar Çukurova'da gerilim! Murat Ünalmış’tan Kerem Alışık hakkında suç duyurusu

3 sezondur Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kerem Alışık senaryodaki bir sahneyi değiştirmeye kalkınca Murat Ünalmış duruma itiraz etti. Kerem Alışık yaşanan tartışma sırasında öfkelendi ve Ünalmış’a “Hıyar oğlu hıyar” dedi. Bu anlar yönetmen Murat Saraçoğlu tarafından da kayda alındı. Saraçoğlu gerginlik artınca seti paydos etti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Magazin Hattı programının haberine göre yaşanan olayın ardından Murat Ünalmış geçen cuma avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve İsmail Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Dizinin oyuncuları Nazan Kesal, Bülent Polat, Hilal Altınbilek, Polen Emre, Şahin Vural ve yönetmen Murat Saraçoğlu’nun da görgü tanığı olarak ifade vermeye hazır olduklarının belirtildiği dilekçede olayın video kaydının da olduğu ifade edildi.

Yapılacak soruşturmanın ardından Kerem Alışık hakkında kamu davasının açılıp açılmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan iki oyuncunun bir hafta önce de tartıştıkları ve bu nedenle dizinin yapımcısı Timur Savcı’nın Adana’ya gidip ortamı sakinleştirdiği öğrenildi.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık Murat Ünalmış
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