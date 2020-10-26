MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ölüyor mu? Vahide Perçim diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ölüyor mu? Vahide Perçim diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

26.10.2020 22:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Vahide Perçim, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizide şoke eden bir ayrılık yaşanacak. Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrılıyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçim’in diziden ayrılacağı haberi magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı.

Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova’nın 70. bölüm fragmanında kesinleşti. 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde Vahide Perçim son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

Söylentilerin doğru olduğunu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından açıkladı.

‘ELVEDA HÜNKAR’

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman’ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, “Elveda Hünkar” notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.

b1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Şeref Sözü dizisinde ada karışıyor!Şeref Sözü dizisinde ada karışıyor!
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama

Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı

Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...

Müge Anlı'da şoke eden olay! Doğurduğu 8 çocuğu...

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Diğer Haberler

Tövbeler Olsun dizisine yeni oyuncu! Hasan Kaçan hangi rolde oynayacak?

Sevilen diziye sürpriz transfer!

Kırmızı Oda'ya hangi oyuncular katıldı? Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ünlü oyuncular Kırmızı Oda'ya katıldı!

Şeref Sözü dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü yeni bölümde neler olacak?

Şeref Sözü dizisinde ada karışıyor!

Baraj dizisine iki yeni oyuncu!

Baraj dizisine iki yeni oyuncu!

Yaprak dökümü sürüyor! Güvercin ve Sen Çal Kapımı final yapıyor

Yaprak dökümü sürüyor! İki dizi birden final yapıyor

Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz şarkı

Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan'dan sürpriz şarkı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.