MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak!

13.04.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın perşembe akşamı atv’de ekrana gelecek 92’nci bölümünde küçük Adnan’ın doğum günü sahnesinde şıklık yarışı yaşanacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak!

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 92. yeni bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ADANALILAR GÖZ KAMAŞTIRACAK

Adnan’ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova’nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri ile arz-ı endam ettiler.

bzc-kostumleri-3-NFhw

Üç sezondur hikayesi ve kahramanları kadar, kostüm ve dekorları ile de göz kamaştıran, dönemin tüm detaylarını ekrana yansıtan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, davet sahnelerindeki özeniyle yine çok konuşulacak.

bzc-kostumleri-4-f9J5

Bu sahneler için tüm karakterlere özel tasarlanmış kıyafetler hazırlanırken, takılar ve aksesuarlar için de vintage parçalar bulundu ve kullanıldı.

bzc-kostumleri-5-wFDQ

Çukurova’nın tüm karakterleri Adnan’ın doğum gününe en güzel kıyafetleri ile katıldı.

bzc-kostumleri-6-Lz4G

Züleyha ve Demir davet sahipleri olarak gecenin en gözde isimleri olurken; tüm davetlilerle tek tek ilgilendi.

bzc-kostumleri-10-iMMP

bzc-kostumleri-11-6WYz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Teşkilat dizisine flaş transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' karakteriyle katıldı!Teşkilat dizisine flaş transfer! Gazeteci Ahmet Utlu, Teşkilat'a 'Şef' karakteriyle katıldı!
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İran basını duyurdu! İsrail gemisi vuruldu

İran basını duyurdu! İsrail gemisi vuruldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Kavga büyüdü! 'Yalaka, kukla...'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Sütyen tercih etmedi! Son pozlarına beğeni yağdı

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Oturduğu siteye ödediği aidat şoke etti

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Kameralar kaydetti! 'Nasıl böyle bir olaya karıştım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.