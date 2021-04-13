Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümde şıklık yarışı! Adanalılar göz kamaştıracak!

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 92. yeni bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ADANALILAR GÖZ KAMAŞTIRACAK

Adnan’ın doğum günü için tüm aile ve konak çalışanlarının yanı sıra Çukurova’nın önde gelenleri bir araya gelirken; davette herkes birbirinden şık ve özenli kıyafetleri ile arz-ı endam ettiler.

Üç sezondur hikayesi ve kahramanları kadar, kostüm ve dekorları ile de göz kamaştıran, dönemin tüm detaylarını ekrana yansıtan ‘Bir Zamanlar Çukurova’, davet sahnelerindeki özeniyle yine çok konuşulacak.

Bu sahneler için tüm karakterlere özel tasarlanmış kıyafetler hazırlanırken, takılar ve aksesuarlar için de vintage parçalar bulundu ve kullanıldı.

Çukurova’nın tüm karakterleri Adnan’ın doğum gününe en güzel kıyafetleri ile katıldı.

Züleyha ve Demir davet sahipleri olarak gecenin en gözde isimleri olurken; tüm davetlilerle tek tek ilgilendi.



