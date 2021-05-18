Bir Zamanlar Çukurova dizisine flaş transfer! İlayda Çevik, 3 sezondur beklenen ‘Betül’ karakterini canlandıracak

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 97. yeni bölümüyle 20 Mayıs Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

BETÜL ARTIK ÇUKUROVA’DA BİR PARISSIEN

Bir Zamanlar Çukurova'da 3 sezondur, adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin’in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönüyor.

Üniversite eğitimi için gittiği Paris’te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikamın Paris’te kıyılmasına ön ayak olarak, annesi Şermin’e ağır bir darbe vurmuştu.

Yıllar boyunca, annesinin Hünkar ve Demir ile savaşına uzaktan dahil edilen, iki ailenin arası açıldıkça kendisine yapılan ödemeler aksayan Betül, şimdi evine dönüyor.



Dönemin şartlarında, Paris tozu yutarak Çukurova’ya gelmiş biri olarak sosyal statüsünü bir miktar kibir ile de bezeyen Betül, ortalığın toz duman olduğu günlerde Adana’ya ayak basacak.

Daha çok babasından yana olduğunu hissettiren, yıllarca kuzeni Demir ile ilişkisini de annesinin anlattıkları ile sınırlı tutan Betül’ün geçmişe ait hangi duygularla Çukurova’da olacağı ve ne amaçla geldiği merak konusu.

