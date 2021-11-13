Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir’i Murat Ünalmış, eski rol arkadaşlarıyla Kapadokya’da buluştu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Demir karakteriyle hafızalara kazınan Murat Ünalmış, diziye 3. sezon veda ederek hayranlarını üzmüştü.
Ancak Murat Ünalmış sosyal medyadan da yaptığı açıklamada; ‘Evet; her hikâyenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.’ açıklamasıyla beklentilere son noktayı koymuştu.
Ünlü oyuncu şu sıralar bir projede yer almıyor. Kapadokya’da bir restoran açan Murat Ünalmış vaktinin büyük bir kısmını burada geçiriyor.
Oyuncu Bir Zamanlar Çukurova’daki rol arkadaşları Selin Genç ile Sibel Taşçıoğlu’nu da Kapadokya’da ağırladı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ‘Şermin’ karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve ‘Gülten’ karakterini canlandıran Selin Genç ile Kapadokya’da hasret gideren Murat Ünalmış instagram hesabından bu anları da takipçileriyle paylaştı.
Murat Ünalmış’ın ‘Canlar hoş gelmiş’ yazdığı paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hatta oyuncunun takipçileri tarafından sıklıkla yapılan ‘Diziye geri dön’ yorumları da dikkat çekti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum