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Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü ile dün akşam başladı. Atv'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolünde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek yer alıyor. 1970'lerin Adana'sında geçen Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk bölümünde Yılmaz ile Züleyha, bir çiftlikte işe başlıyorlar. Fakat söyledikleri bir yalan onları daha zor bir duruma sokacaktır. İlgiyle izlenen ilk bölüm izleme linki haberimizde. Peki Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü ile dün akşam atv ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da birbirlerine aşık iki gencin çalışmak için girdikleri bir çiftlikte yaşadıkları olaylar ekrana geliyor. Yılmaz ile Züleyha, aşklarını yaşamak için kaçıyorlar fakat başlarına gelmedik kalmıyor. Adana'da çalışmak için işe başladıkları Yaman Çiftliği'nde Züleyha, Yılmaz'ı abisi olarak tanıtıyor. Bu bir anda söylediği yalan Demir'in kulağına gidiyor. Ama Hünkar'ın Yılmaz ile Züleyha'yı öpüşürken görmesi olayları iyice karıştırıyor. Son bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Bir Zamanlar Çukurova ilk bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır.

Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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