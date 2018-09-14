Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü izle! (Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümü ile dün akşam atv ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da birbirlerine aşık iki gencin çalışmak için girdikleri bir çiftlikte yaşadıkları olaylar ekrana geliyor. Yılmaz ile Züleyha, aşklarını yaşamak için kaçıyorlar fakat başlarına gelmedik kalmıyor. Adana'da çalışmak için işe başladıkları Yaman Çiftliği'nde Züleyha, Yılmaz'ı abisi olarak tanıtıyor. Bu bir anda söylediği yalan Demir'in kulağına gidiyor. Ama Hünkar'ın Yılmaz ile Züleyha'yı öpüşürken görmesi olayları iyice karıştırıyor. Son bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Bir Zamanlar Çukurova ilk bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır.