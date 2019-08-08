Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine 'Hala' karakteri ile dahil olacak isim merak konusu olmuştu. İlk olarak Nursel Köse'nin adının geçtiği rol için, yapım ekibinin başka bir isim ile anlaştığı öğrenildi.

İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan ve Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı dizide adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Esra Dermancıoğlu'nun, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle anlaştığı konuşuluyor.

#BirZamanlarÇukurova dizisinde daha önce #NurselKöse'nin adının geçtiği hala karakteri için #EsraDermancıoğlu ile el sıkışıldığı konuşuluyor. — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) August 6, 2019





