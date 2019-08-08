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Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

atv'nin yapımını TIMS&B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptıkları, başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in paylaştıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine 'Hala' karakteri ile dahil olacak isim merak konusu olmuştu. İlk olarak Nursel Köse'nin adının geçtiği rol için, yapım ekibinin başka bir isim ile anlaştığı öğrenildi.

İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan ve Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı dizide adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Esra Dermancıoğlu'nun, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle anlaştığı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova esra dermancıoğlu

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