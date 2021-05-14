Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç güzelliğini annesinden almış

Atv’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Selin Genç’in ünü şimdiden ülke sınırlarını aşmış durumda.

1994 İstanbul doğumlu olan oyuncu, aslen Adanalı. Dilek Sabancı Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, ortaokul yıllarından beri oyunculuk hayali kurmuş bir isim. Sonunda hayaline kavuşan oyuncu, kariyerinde de sağlam adımlarla ilerliyor.

SELİN GENÇ LÜBNAN’DAYDI

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’a giden oyuncu, orada yoğun bir ilgi ile karşılandı. Arap dünyasında da adını duyurmayı başaran Selin Genç’in ünü, şimdiden Türkiye sınırlarını aşmış görünüyor.

Lübnan’da çeşitli televizyon programlarına katılan ve dergilere röportaj veren oyuncu, hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

3 günlük ziyaretinde yoğun bir medya programına dahil olan Selin Genç için Beyrut’un ünlü stil danışmanı Dalia Ayach, dünya markalarından oluşan bir styling hazırladı. Ortadoğu’da milyonlarca takipçisi bulunan Etbil Arabi (ET) de, Selin Genç ile bir röportaj yaptı.