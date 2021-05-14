MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç güzelliğini annesinden almış

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç güzelliğini annesinden almış

14.05.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten’i Selin Genç, kariyerinin başında olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından annesi ve ablasıyla birlikte paylaştığı fotoğrafı paylaşan oyuncuya “güzelliğini annesinden almış” yorumları yapıldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç güzelliğini annesinden almış

Atv’nin sevilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Selin Genç’in ünü şimdiden ülke sınırlarını aşmış durumda.

1994 İstanbul doğumlu olan oyuncu, aslen Adanalı. Dilek Sabancı Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, ortaokul yıllarından beri oyunculuk hayali kurmuş bir isim. Sonunda hayaline kavuşan oyuncu, kariyerinde de sağlam adımlarla ilerliyor.

SELİN GENÇ LÜBNAN’DAYDI

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’a giden oyuncu, orada yoğun bir ilgi ile karşılandı. Arap dünyasında da adını duyurmayı başaran Selin Genç’in ünü, şimdiden Türkiye sınırlarını aşmış görünüyor.

a

Lübnan’da çeşitli televizyon programlarına katılan ve dergilere röportaj veren oyuncu, hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

3 günlük ziyaretinde yoğun bir medya programına dahil olan Selin Genç için Beyrut’un ünlü stil danışmanı Dalia Ayach, dünya markalarından oluşan bir styling hazırladı. Ortadoğu’da milyonlarca takipçisi bulunan Etbil Arabi (ET) de, Selin Genç ile bir röportaj yaptı.

BAYRAMI AİLESİYLE GEÇİRİYOR

Selin Genç, bayramda ailesiyle buluştu. Oyuncu, ablası ve annesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasından paylaşarak güzel bir sürpriz yaptı.

b

Takipçileri, oyuncunun annesine olan benzerliğine ise çok şaşırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldıPicasso'nun tablosu dudak uçuklatan rakama satıldı
Çok Filim Hareketler Bunlar filmi ne zaman çekildi?Çok Filim Hareketler Bunlar filmi ne zaman çekildi?
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

5 metrekarelik dükkandan tüm dünyaya

5 metrekarelik dükkandan tüm dünyaya

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mescid-i Aksa yorumu: Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar...

Mescid-i Aksa yorumu: Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar...

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Kızı en büyük destekçisi! "Abla kardeş gibiler"

Kızı en büyük destekçisi! "Abla kardeş gibiler"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.