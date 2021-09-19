Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol ile pozunu paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yaptıığ her paylaşımla dikkat çekiyor. Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu setlere döndü.

Hilal Altınbilek ve yeni rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'un setten karesi sosyal medyada gündem oldu. Hayranları tarafından büyük ilgi gören ikiliye beğeni yağdı.

Fotoğrafta Hilal Altınbilek'in makyajsız olması da gözlerden kaçmadı. Bazı takipçiler ise "Demir'siz Bir Zamanlar Çukurova olmaz" yorumlarında bulundu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DİZİDEN AYRILDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman geri dönecek mi? Bu sorular merak konusu oldu.

Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



